Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE para ocupar la silla L, vacante desde la muerte de Vargas Llosa

El escritor y académico Sergio Ramírez Mercado durante la presentación de la 24ª edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ingresará este domingo 15 de noviembre como académico de número en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

Así, entrará a la institución con un discurso titulado titulado 'Un novelista ecuménico' y le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico Luis Mateo Díez.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académico a Sergio Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026. Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

"En primer lugar es, obviamente, un honor. Es una cosa muy sentimental para mí. Y a la vez es una carga pesada por todo lo que Vargas Llosa significa en la lengua a los dos lados del Atlántico. Ese es mi sentimiento doble: de mucho orgullo y de mucha responsabilidad", ha reconocido el autor en una entrevista con Europa Press.

Su ingreso se produce a pocas semanas de que la RAE celebre en diciembre elecciones a la dirección, con la posibilidad sobre la mesa de un tercer mandato de Santiago Muñoz Machado, uno de los académicos que avaló su candidatura. En ese sentido, ha explicado que Muñoz Machado ha tenido un liderazgo "muy importante" al frente de la institución con su "modernización".

"A mí me parece que la continuidad del mandato de Don Santiago sería muy conveniente para la Academia", ha explicado.

El escritor nicaragüense recibió la nacionalidad española "dichosamente" tras ganar el Cervantes y en ese sentido ha puesto en valor la "actitud ejemplar" del gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido de los "pocos" en Europa que ha conseguido nacionalizar a los nicaragüenses exiliados a causa del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país.

"El Gobierno de España --y en esto representado el sentido de la sociedad española-- es el único gobierno europeo --de los pocos gobiernos-- que ha conseguido de manera numerosa la nacionalidad a quienes la perdimos. Hay más de 200 personas que están en el exilio en Nicaragua sin nacionalidad, o aún con ella, que han recibido la nacionalidad española por decisión del Gobierno. Esto me parece que ha sido una actitud ejemplar", ha explicado.

De hecho, ha comparado esta postura frente a la de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos. "Desde el 2018 de Nicaragua han salido un millón de personas que están en Estados Unidos, donde están siendo perseguidos por las políticas actuales del gobierno de Estados Unidos. Algunos de ellos desgraciadamente han sido devueltos a Nicaragua, otros han sido enviados a países africanos, lo cual me parece que es una violación terrible de los derechos humanos", ha explicado para después destacar los programas de acogida que han permitido "traer partidas de hasta 400 nicaragüenses".

Ramírez ha agradecido estos "apoyos" frente a "una dictadura feroz" de la que él mismo huyó en julio de 2021. "Lo peor con esta dictadura es que se le hace poco caso. Nicaragua no es un tema de actualidad para ningún gobierno ni para pocos medios de comunicación. La familia Ortega aprovecha este espacio de olvido para afianzarse y para imponer una política cada vez más represiva del país, suprimir las elecciones, aumentar los periodos del matrimonio que esté en el poder...", ha apostillado.

Aun así, ha asegurado que él no está "muy involucrado" en la política española, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Sí me ha llegado mi boleta de votación y voy a decidir (el voto) realmente cuando llegue el momento. Tengo las urnas electorales a media cuadra de mi casa, así que no me costará mucho", ha añadido.

Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, según el currículum abreviado facilitado por el autor. Vive en Madrid en el exilio, tras ser despojado de su ciudadanía por la nueva dictadura. Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas, y ensayos, es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

De hecho, cuando fue elegido para ocupar la silla L, un total de 353 personas firmaron en change.org un manifiesto para pedir a la RAE que "reconsiderase" la candidatura. Bajo el título 'Que la silla L de la RAE no borre la memoria de las víctimas del sandinismo', fue creada por la plataforma ciudadana Víctimas del Sandinismo que considera que la designación de Ramírez es "incompatible con la dignidad que esa distinción exige".

La plataforma sostenía que la designación de Ramírez "sería un agravio a las víctimas y una pérdida moral para la propia Academia", y reprochan al autor nicaragüense no haber realizado una "autocrítica pública suficiente" sobre su etapa como dirigente revolucionario.

Ramírez publicó en 1988 la novela 'Castigo divino', con la qaue obtuvo el Premio Dashiell Hammett en España, y 'Un baile de máscaras', con la que ganó el Premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera traducida en Francia en 1998.

'Margarita, está linda la mar' ganó el Premio Alfaguara de Novela en 1998, además el Premio Latinoamericano José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba. 'La fugitiva' (2011), obtuvo el premio Bleu Metropole en Montreal (Canadá), en 2013. 'El caballo dorado' (2024) ganó el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025.

Su trilogía de novelas negras, con el inspector Dolores Morales como protagonista, consta de 'El cielo llora por mí' (2008), 'Ya nadie llora por mí' (2017) y 'Tongolele no sabía bailar' (2021).

También ha publicado sus memorias de la revolución sandinista, de la que fue protagonista, 'Adiós muchachos' (1999). Su último libro de cuentos es 'Ese día cayó en domingo' (Alfaguara 2022), y su última novela 'El Caballo dorado' (Alfaguara 2024).