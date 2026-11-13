Sergio Ramírez sobre la nacionalización de nicaragüeses por el Gobierno de España: "Ha sido una actitud ejemplar"

Archivo - El comisario literario del programa y Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, durante la presentación del programa literario y cultural de 'España País Invitado de Honor', en la Biblioteca Nacional de España, a 21 de octubre de 2024, en Madrid ( - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Ingresa este domingo en la RAE, donde ocupará el sillón de Vargas Llosa, y apuesta por la continuidad de Muñoz Machado como director MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ha puesto en valor la "actitud ejemplar" del gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido de los "pocos" en Europa que ha conseguido nacionalizar a los nicaragüenses exiliados a causa del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país.

"El Gobierno de España --y en esto representado el sentido de la sociedad española-- es el único gobierno europeo --de los pocos gobiernos-- que ha conseguido de manera numerosa la nacionalidad a quienes la perdimos. Hay más de 200 personas que están en el exilio en Nicaragua sin nacionalidad, o aún con ella, que han recibido la nacionalidad española por decisión del Gobierno. Esto me parece que ha sido una actitud ejemplar", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

De hecho, ha comparado esta postura frente a la de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos. "Desde el 2018 de Nicaragua han salido un millón de personas que están en Estados Unidos, donde están siendo perseguidos por las políticas actuales del gobierno de Estados Unidos. Algunos de ellos desgraciadamente han sido devueltos a Nicaragua, otros han sido enviados a países africanos, lo cual me parece que es una violación terrible de los derechos humanos", ha explicado para después destacar los programas de acogida que han permitido "traer partidas de hasta 400 nicaragüenses".

Ramírez ha agradecido estos "apoyos" frente a "una dictadura feroz" de la que él mismo huyó en julio de 2021. "Lo peor con esta dictadura es que se le hace poco caso. Nicaragua no es un tema de actualidad para ningún gobierno ni para pocos medios de comunicación. La familia Ortega aprovecha este espacio de olvido para afianzarse y para imponer una política cada vez más represiva del país, suprimir las elecciones, aumentar los periodos del matrimonio que esté en el poder...", ha apostillado.

Aun así, el autor, al que se le concedió la nacionalidad española "dichosamente" tras ganar el Cervantes, ha asegurado que él no está "muy involucrado" en la política española, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Sí me ha llegado mi boleta de votación y voy a decidir (el voto) realmente cuando llegue el momento. Tengo las urnas electorales a media cuadra de mi casa, así que no me costará mucho", ha añadido.

Ramírez ingresará este domingo 15 de noviembre como académico de número en la Real Academia Española (RAE), para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

"En primer lugar es, obviamente, un honor. Es una cosa muy sentimental para mí. Y a la vez es una carga pesada por todo lo que Vargas Llosa significa en la lengua a los dos lados del Atlántico. Ese es mi sentimiento doble: de mucho orgullo y de mucha responsabilidad", ha reconocido.

Su ingreso se produce a pocas semanas de que la RAE celebre en diciembre elecciones a la dirección, con la posibilidad sobre la mesa de un tercer mandato de Santiago Muñoz Machado, uno de los académicos que avaló su candidatura. En ese sentido, ha explicado que Muñoz Machado ha tenido un liderazgo "muy importante" al frente de la institución con su "modernización".

"A mí me parece que la continuidad del mandato de Don Santiago sería muy conveniente para la Academia", ha explicado.