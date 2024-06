SGAE hace entrega de sus 12 Medallas del 125 Aniversario: "La cultura no es de un lado o de otro, es de todos"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha hecho entrega este lunes 17 de junio de las doce Medallas del 125 Aniversario a los creadores de diferentes ámbitos profesionales premiados, que han sido Los Chichos, Mayte Martín, Rozalén, Tomatito, Sara Baras, Juan Mayorga, Jorge Guerricaechevarría, Gracia Querejeta, Manuel López-Quiroga Clavero, Carmen López, Silvio Rodríguez y, a título póstumo, a Joaquín Rodrigo.

"Buenas noches y feliz cumpleaños. Hoy es un día de celebración. Todos vosotros y vosotras (los premiados) representáis lo mejor de la cultura, el talento, la excelencia tanto en la música como en el arte (...) Gracias a los que año tras año hicieron que nuestra sociedad se hiciera más grande y fuerte y defendieron los derechos de autor. Son 138.000 nuestros socios. Gracias a los que por sus ideas sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura y vieron mermados sus derechos en esta casa. La cultura no es de un lado o de otro, es de todos. De todos los que la crean y la disfrutan. La cultura es gracia y libertad", ha destacado el presidente de la entidad, Antonio Onetti, durante la ceremonia que ha tenido lugar en Florida Park (Madrid).

La gala, a la que han acudido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco; ha estado conducida por unos Marta González Vega y Santiago Segura caracterizados como la escritora feminista María de la O Lejárraga y el primer presidente de la SGAE en 1899, Vital Aza, respectivamente.

El colegio de Pequeño Derecho (música) de SGAE ha otorgado la Medalla a los hermanos Emilio y Julio González Gabarre, conocidos como Los Chichos, que han agradecido a la SGAE y han celebrado "a todos los autores" durante su discurso de agradecimiento.

Además, este mismo colegio ha premiado a la artista Mayte Martín, que ha asegurado que recibir la Medalla es "una cuestión personal" para ella, ya que representa "a un sector de la música que muchas veces es invisible"; a José Fernández 'Tomatito' y a la cantante María de los Ángeles Rozalén, quien ha agradecido "estar hablando delante de tanta gente" que admira. "En mi último disco he tenido mi mayor crisis existencial, que hayáis tenido este gesto conmigo me emociona, ahora tengo que aprender a valorarme. Gracias por esto porque me siento un poquito más valiente, seguiremos escribiendo y cantando", ha agregado.

Por lo que respecta a Gran Derecho (artes escénicas), la Medalla del 125 Aniversario la ha recibido la coreógrafa y bailaora Sara Baras, que se lo ha dedicado al "maestro" Paco de Lucía y al presente Tomatito; mientras que el dramaturgo Juan Mayorga ha celebrado en su discurso que esta gala es algo que le "excede" y ha reivindicado "ser causa de reunión".

"Celebramos que hace 125 años unos autores se juntaron para defender la dignidad de otros autores. Esta dignidad siempre está en peligro y hay que saber defenderla, por eso la SGAE sigue aquí. Ser causa de reunión estos días tiene un valor moral y político", ha reivindicado Mayorga.

Del colegio de Audiovisual, el guionista Jorge Guerricaechevarría quien ha bromeado asegurando que se lo "merece" y ha explicado que él es "un representante de todos los que no pueden estar". "Por mí y por todos mis compañeros", ha agregado. También ha recibido la Medalla directora y guionista Gracia Querejeta, que ha recibido el galardón telemáticamente.

Otros de los premiados, desde el colegio de Editores, han sido Manuel López-Quiroga Clavero, quien ha explicado que es socio de la entidad desde 1958 y por eso ha celebrado el aniversario de su "familia", según ha dicho; y Carmen López.

Finalmente, a estos reconocimientos, se han sumado otras dos Medallas que han reconocido, con carácter internacional, al cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien ha agradecido el reconocimiento "inesperado"; y otra, por su legado histórico y entregada a título póstumo, a Joaquín Rodrigo. El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha entregado este galardón a su hija, Cecilia Rodrigo.