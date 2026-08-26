La taquilla española acumula 64,2 millones de euros y 9,2 millones de espectadores en 2026, con 'Torrente' a la cabeza

Archivo - El director de cine Santiago Segura, durante una entrevista para Europa Press, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). El director se encuentra en plena campaña de promoción de su última película ‘Torrente Presidente’. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cine español acumula hasta el 16 de agosto un total de 64.292.228 euros de recaudación y 9.278.245 espectadores con 'Torrente, presidente' a la cabeza, según datos del Ministerio de Cultura consultados por Europa Press.

Así, la cinta de Santiago Segura representa el 43,7% de lo recaudado con 28.134.878 euros. También suma el 40,8% de los espectadores que han acudido a las salas hasta este mes de agosto --3.788.030 personas--.

Es el tercer año consecutivo que el cineasta copa el primer puesto: en 2025 lo hizo con 'Padre no hay mas que uno 5' y en 2024 con 'Padre no hay mas que uno 4'.

En lo que respecta a este ejercicio, el segundo puesto hasta la fecha es para 'Aida y vuelta', dirigida por Paco León, que lleva una recaudación de 5.069.590 euros y 734.171 espectadores. Así, el tercer y cuarto puesto lo ocupan 'Abuela tremenda' y 'Amarga Navidad' con 2.814.177 euros y 2.604.157 euros, respectivamente.

Además, figuran las películas 'La familia Beneton + 2', 'Rondallas', 'Haciendo amigos', 'Tres de mas', 'Tres adioses' y 'Balandrau, viento salvaje', que han recaudado entre uno y dos millones de euros.

Por otro lado, 'Los domingos', el filme de Alauda Ruiz de Azúa, es la única película estrenada en 2025 que entra en las 20 primeras posiciones por recaudación y espectadores. En 2026 ha sumado 997.454 euros, pero en 2025 acumuló 3.946.830 euros, siendo el total de recaudación de 4.944.284 euros desde su estreno.

Aunque todavía quedan algo más de cuatro meses para que termine 2026, los datos de la taquilla española parece que seguirán lejos de las cifras de hace una década, cuando 2016 se cerró con casi 110 millones de euros de recaudación y 18,3 millones de espectadores.