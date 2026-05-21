El Teatro La Latina estrenará 'El club de los poetas muertos' en septiembre

Escrita por Tom Schulman, dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Juanjo Artero. - TEATRO LA LATINA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto San Isidro de Madrid ha acogido este jueves la rueda de prensa de 'El Club de los Poetas Muertos', la adaptación teatral de la célebre historia que llegará al Teatro La Latina a partir del próximo 11 de septiembre, producida por Pentación Espectáculos y A&A.

Durante el acto, el director de la obra, Juan Luis Iborra, ha destacado "la importancia de traer esta historia basada en la educación, la libertad de pensamiento y el poder del arte sobre los escenarios", en una propuesta teatral inmersiva que acercará al público al aula de la Academia Welton y al despertar emocional de sus estudiantes.

Iborra ha explicado además el trabajo desarrollado al frente de un elenco integrado mayoritariamente por jóvenes actores nóveles, una apuesta que, según ha señalado, aporta frescura y autenticidad al montaje.

En la presentación también ha participado el actor Juanjo Artero, encargado de dar vida al profesor Keating, quien ha asegurado que interpretar al "mítico profesor" supone "mucho" tanto a nivel personal como profesional.

Asimismo, ha subrayado que trabajar junto a un reparto formado por "jóvenes promesas" le está aportando "grandes aprendizajes" que se reflejarán en su interpretación.

Por su parte, Manu Rodríguez, que interpreta al director de la Academia Welton, ha puesto el foco en los valores que transmite la obra, como "la enseñanza, el respeto y el libre pensamiento", y ha confiado en que el mensaje llegue al público durante las representaciones.

El reparto lo completan Tomy Álvarez, Jacobo Camarena, Gabriel Flores, Lennon Jon Sharp, Álvaro de Paz, Sergio Aguado y Marcos Saneiro, quienes también han mostrado su agradecimiento por formar parte del proyecto.

El equipo artístico y directivo ha adelantado además que el espectáculo contará con un 'pre-show' para animar al público antes del inicio de cada función. Las entradas para 'El Club de los Poetas Muertos' ya están disponibles en la página web del Teatro La Latina y en las taquillas de los teatros La Latina y Bellas Artes de Madrid.