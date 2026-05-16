Urtasun anuncia en Cannes la renovación del Cine Sénior con 11,5 millones y destaca el "momento histórico" español

El ministro de Cultura se ha reunido esta mañana con profesionales del sector audiovisual español que participan en el mercado Cinematográfico ‘Marché du Film’. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este sábado en Cannes que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la renovación del programa Cine Sénior, que se extenderá entre julio de 2026 y junio de 2027 con una dotación de 11,5 millones de euros.

"El programa Cine Sénior está funcionando muy bien y nos está permitiendo dar mucha actividad a las salas en ciudades medias y pequeñas que probablemente no tendrían actividad", ha asegurado Urtasun a los medios de comunicación. El ministro se ha desplazado a la ciudad francesa para apoyar la presencia del sector audiovisual español en la 79ª edición del Festival de Cannes en la que compiten por la Palma de Oro 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, 'Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y 'La bola negra', de Los Javis.

El Cine Sénior permite a las personas mayores de 65 años acudir al cine todos los martes por un precio reducido de dos euros y, según Urtasun, contribuye a que "miles de personas mayores vuelvan a llenar las salas de cine", lo que supone una buena noticia tanto para el sector como para la vida cultural del país.

"Estamos viendo cómo miles de personas mayores vuelven a llenar las salas de cine de nuestro país, y eso no solo es una buena noticia para el sector cinematográfico, sino que es también una buena noticia para la vida cultural y social de nuestro país", ha indicado.

El ministro ha visitado el 'Marché du Film', el principal mercado cinematográfico internacional que se celebra en el marco del festival hasta el próximo 20 de mayo, donde ha recorrido el stand de España y ha mantenido encuentros con profesionales del sector. Esta tarde mantendrá un encuentro con el equipo de 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, película que se proyectará por primera vez a las 18.15 horas en el Grand Théâtre Lumière.

En este sentido, Urtasun ha asegurado que la ficción española "gusta y mucho" en todo el mundo y ha destacado el "momento histórico" que vive el cine nacional, con tres largometrajes compitiendo por la Palma de Oro en la Sección Oficial del festival, algo que no ocurría desde 1954.

"Este año estamos viviendo algo histórico: por primera vez tres largometrajes españoles compiten por la Palma de Oro del Festival de Cannes. A veces escuchamos discursos que dicen que la ficción española no interesa o que no conecta con el público. Los datos desmienten esa idea; la ficción española gusta, y gusta mucho, no solo en España, sino también en toda Europa y en el resto del mundo", ha defendido Urtasun

El ministro ha puesto en valor la amplia participación de producciones nacionales en el certamen francés. En este sentido, ha subrayado que, además de los tres títulos en competición, España cuenta con una "enorme presencia" en otras secciones de producciones y coproducciones españolas.

"Esto demuestra algo muy importante: el cine español vive un momento de enorme fortaleza creativa, industrial y también internacional", ha recalcado. En el marco de su visita a Cannes, Urtasun también ha mantenido un encuentro bilateral con la ministra de Cultura de Francia y ha participado en un almuerzo de trabajo con responsables culturales europeos.

INVERSIÓN CULTURAL Y LEY DEL CINE

Por otro lado, Urtasun ha asegurado que trabaja para seguir por la línea exitosa del cine español y ha avanzado que en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "va a haber un incremento importante de la inversión en cultura".

"En las primeras conversaciones con Hacienda, ya en los últimos meses, sé que va a ser así por lo tanto habrá un apoyo claro al cine", ha remarcado.

Asimismo, ha afirmado que sigue trabajando para sacar adelante la Ley del Cine y establecer, por ejemplo, que el ICAA financie series. "Hay margen también para poder mejorar el incentivo con el que trabajamos, es decir, hay margen para seguir haciendo cosas en la línea de lo que habíamos hecho en los últimos años", ha señalado.

Por último, ha manifestado que el éxito actual del cine español es fruto de "una apuesta decidida del gobierno de coalición progresista en España", por lo que ha apostado por seguir trabajando de la misma manera. "El éxito de los próximos cinco años se construye ahora", ha apostillado.

CINE SÉNIOR

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.

En su actual edición, activa hasta el próximo mes de junio, por primera vez se ha mantenido el programa durante 12 meses. En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73% en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo.