Urtasun pide romper la "cadena de silencio" de Palestina en Conferencia Ministerial: "No tenemos que olvidar a Gaza"

El ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan (c-i); el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun (c), y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (c-d); durante la inauguración de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, en el Muse - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado este miércoles en la inauguración de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina que la comunidad internacional "no tiene derecho a olvidar el genocidio de Gaza" y ha llamado a romper la "cadena de silencio" sobre una situación de conflicto que es una "tentativa consciente de borrar el esplendor milenario de la cultura palestina".

"No tenemos derecho a olvidar el genocidio de Gaza, ni la ocupación, devastación y las bombas. No hay olvido posible ante la violencia cotidiana, la represión, las torturas, los desplazamientos de la población y la utilización del hambre como arma de guerra. No tenemos derecho a pasar página ni a permanecer impasibles ate la vulneración de los derechos humanos, del derecho internacional y de las normas globales de convivencia entre estados", ha señalado el ministro español en el acto de apertura de la Conferencia Ministerial, que ha tenido lugar en el Museo del Prado, ante representantes de una treintena de países y delegaciones internacionales, y entre los que ha estado el cineasta Pedro Almodóvar.

Urtasun ha defendido que la causa de Palestina es "la causa de la humanidad" y ha asegurado que el encuentro responde a una "responsabilidad colectiva con lo humano" y a una "misión moral" que trasciende fronteras, ideologías y creencias. El ministro ha advertido que "nadie puede acostumbrarse a la destrucción" ni a la desaparición del patrimonio material e inmaterial palestino.

"Nadie puede volver la cara ante tales crímenes. Asistimos a una tentativa consciente de borrar el esplendor milenario de la cultura de Palestina, erradicar su memoria y suspender su porvenir que es el de su pueblo. Y se ha pretendido que todo ello ocurra también en silencio y sin testigos", ha lamentado.

Durante su intervención, Urtasun ha evocado la evacuación de las obras de la pinacoteca durante la Guerra Civil para protegerlas de los bombardeos, un episodio que ha presentado como un ejemplo del valor de salvaguardar el patrimonio cultural en tiempos de guerra y un "mensaje de esperanza frente al odio".

El ministro ha recalcado que la voluntad del Gobierno es ampliar el apoyo a Palestina mediante la creación de "un espacio global" que permita definir prioridades compartidas, mecanismos de financiación y acciones concretas para la recuperación del sector cultural y el apoyo a artistas y profesionales tanto en los territorios ocupados como en la diáspora.

"Hoy en Madrid le miramos a los ojos a la realidad, dando un paso contra el silencio, el olvido y la desolación. Damos un paso hacia una esperanza nueva, siempre en favor de la paz", ha apostillado.

Por su parte, el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Nayef Al-Fayez, ha reclamado un compromiso internacional "firme" para proteger y reconstruir de forma "sostenible" el sector cultural palestino y ha advertido de que Palestina atraviesa una situación "crítica".

"Esta Conferencia Ministerial se produce en el momento adecuado porque la situación que vivimos es crítica. Tenemos que enviar un mensaje claro, el compromiso internacional tiene que ser firme. El Estado de Palestina tiene todo un patrimonio cultural en el que se protege la diversidad de la cultura y las industrias creativa", ha afirmado.

Además, ha alertado de que, según la evaluación de la UNESCO, el 76 por ciento de los 223 bienes culturales identificados en Gaza se han visto afectados, con daños estimados en más de 183 millones de dólares. "Nuestro objetivo es ver cómo podemos trabajar como comunidad global y ayudar a nuestros amigos en Palestina", ha indicado. "La cultura no tiene que ver únicamente con la identidad del pasado, sino también con el futuro", ha concluido.

"GENOCIDIO DE LA CULTURA"

Por otro lado, el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, ha denunciado que la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza constituye un "genocidio de la cultura" y ha reclamado el respaldo de la comunidad internacional para proteger y reconstruir el patrimonio cultural palestino, al considerar que preservar la cultura supone también "preservar el futuro" del pueblo palestino.

Hamdan ha tildado de "genocidio" el conflicto en Gaza, al tiempo que ha cifrado en más de 73.000 los fallecidos, y ha denunciado el desplazamiento masivo de la población mientras que el 77 por ciento de las viviendas han resultado dañadas.

Asimismo, ha acusado a Israel de tratar de "acabar con la identidad de Palestina" mediante la destrucción del patrimonio cultural. "La ocupación israelí tiene como objetivo atacar a todo tipo de manifestación popular y las presentan como si fueran israelíes", ha criticado.

Pese a ello, el ministro ha defendido que la cultura palestina sigue siendo "un símbolo importante para proteger la identidad" y ha reivindicado el trabajo de artistas, cineastas, músicos y escritores que continúan desarrollando su labor "a pesar de las circunstancias muy difíciles". Además, ha subrayado que la cultura desempeña un papel esencial para la salud mental, la cohesión social y la reconstrucción del diálogo tras los conflictos.

"Los que preservan su cultura, preservan su futuro", ha afirmado el ministro palestino que ha abogado por "tender puentes" entre Palestina y el resto del mundo mediante proyectos conjuntos en ámbitos como el teatro o la literatura para "apoyar la paz".

Una de las ausencias más destacas de este acto ha sido la de relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, que ha enviado una misiva en la que ha afirmado que hablar de la reconstrucción de Gaza mientras continúa la destrucción sobre el terreno "corre el riesgo de convertirse en una coartada retórica y cínica", al tiempo que ha reclamado que Israel "rinda cuentas por esta violencia genocida".

"Gaza ha sido destruida, sus viviendas, su sistema educativo, su cultura. Esta devastación no empezó el 7 de octubre, es el capítulo más reciente y más brutal de una supresión que lleva mucho tiempo produciéndose. Lo que vemos hoy no es un daño que se esté produciendo por casualidad, es un desmantelamiento deliberado de la capacidad de un pueblo para recordar, para enseñar, para imaginarse y proyectarse en el futuro", ha criticado.

"EL BOICOT NO ES SUFICIENTE"

Por último, el cineasta palestino Basel Adra, ganador del Oscar al mejor largometraje documental por 'No Other Land', ha denunciado que Israel está "destruyendo la geografía" de los territorios palestinos mediante los asentamientos ilegales, que, según ha dicho, han acabado con cuevas y construcciones levantadas por sus antepasados y han reducido el terreno disponible para la agricultura y el pastoreo.

Adra ha asegurado que en los últimos tres años "85 comunidades enteras se han visto desplazadas por los asentamientos israelíes" y ha reclamado a la comunidad internacional "medidas y acciones concretas". En este sentido, ha agradecido la iniciativa impulsada por España, aunque ha criticado que productos procedentes de asentamientos israelíes lleguen a mercados españoles y ha considerado que "incluso el boicot" a esos productos "no es suficiente".

"Creo que el Gobierno español está permitiendo algunos de estos asentamientos porque los productos que se producen allí entran en sus mercados y para nosotros eso es inaceptable. El boicot no es suficiente porque hay una enorme brecha entre las acciones que se están tomando a nivel internacional y la realidad que nosotros vivimos sobre el terreno", ha manifestado.

Finalmente, ha pedido reconocer la cultura palestina como "un patrimonio humano" y aumentar el apoyo a artistas e instituciones culturales palestinas, al considerar que invertir en el arte supone también hacerlo "en memoria y en justicia".