La XII edición de las Conversaciones Literarias de Formentor aborda la "naturaleza de lo monstruoso" ante 700 asistentes

Publicado 22/09/2019 17:44:37 CET

POLLENÇA (MALLORCA), 22 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Costales) -

Cerca de 700 asistentes han acudido a la XII edición de las Conversaciones Literarias de Formentor, cuya temática este año es 'Monstruos, Bestias y Alienígenas', en las que los escritores participantes han abordado la "naturaleza de lo monstruoso" dentro de la literatura y han comentado con el público sus libros predilectos sobre este tema en un encuentro en el Hotel Formentor Royal Hideaway.

El presidente del Jurado del Premio Formentor, Basilio Baltasar, ha destacado, en declaraciones a los medios, la calidad de esta edición, así como de los ponentes invitados que, a su juicio, han hecho intervenciones "magníficas, inspiradoras e iluminadoras" y del público. "Formentor es fermentar", ha apostillado en este sentido.

Baltasar ha asegurado que el Premio ha tenido este año un "impacto" que ha removido entre las personas asistentes al evento "una certeza que aún no tiene nombre", al tiempo que ha destacado que haber reconocido a Annie Ernaux ha sido "una referencia" de lo que, en su opinión, debe ser un premio ha congregado a la mayoría de los lectores mallorquines, algo que "confirma que hay una muy notable comunidad lectora" en Baleares que "vive alrededor de los libros" y que "alimenta esa sensibilidad literaria que no tiene nada que ver con la industria del entretenimiento que tortura al hombre aburrido".

Las Conversaciones Literarias de Formentor han contado con un total de siete mesas redondas, seis de ellas dedicadas a los Monstruos, las Fieras, las Bestias, los Alienígenas, las Quimeras y los Ogros, y una última que ha versado sobre la vida y la obra de la poeta uruguaya Ida Vitale.

Así, la jornada del sábado 21 de septiembre comenzó con la conversación dedicada a los Monstruos y prosiguió con las Fieras y las Bestias, para finalizar con la mesa dedicada a Vitale, que dio paso a la representación teatral 'La agente literaria', del escritor Sergio Vila-Sanjuán.

Este domingo 22 de septiembre, los protagonistas han sido los Alienígenas, las Quimeras y los Ogros, mesa en la que ha participado la premiada Annie Ernaux, que ha hablado acerca del libro 'Marranadas' de Marie Darrieussecq.

En la mesa de las Quimeras, el escritor y miembro de la Real Academia Española, Félix de Azúa ha destacado que el "monstruo ideológico actual" depende de los partidos políticos dominantes" y ha subrayado que "es un asesino de masas que ha tenido un peso colosal en los últimos siglos", en referencia a la novela 'Noventa y tres', de Víctor Hugo.

Por su parte, la activista y escritora libanesa, Joumana Haddad, que ha participado hablando sobre 'La Metamorfósis' de Franz Kafka, ha explicado que ha elegido este libro porque viene de un mundo "donde cada muchas personas se despiertan para enterarse de que solo son insectos".

Haddad, que asegura que los libros le han salvado "literalmente" la vida, ha confesado que el libro de Kafka le dio "terror" cuando lo leyó a los doce años porque, según ha señalado, fue entonces cuando empezó a sentirse un insecto por el hecho de convivir con la guerra civil que comenzó en su país en 1970.

"Me he encontrado muchísimo en el protagonista de este libro porque me sentía como un insecto hembra porque pertenecía a una cultura y a una sociedad donde a las mujeres se les dicen que son menos, que son solo una parte del todo masculino", ha apostillado.

Asimismo, ha resaltado, entre los aplausos del público, que "como hija de la guerra" se siente en la necesidad de hablar "de lo que duele" con respecto al mismo y ha defendido que las mujeres son "creadoras" por sí mismas y "no madres de o hijas de".

Por su parte, la presentadora de esta mesa, la periodista Neus Albis, ha enfatizado que la violencia contra las mujeres "no puede ser una quimera", en relación al último crimen machista, que ha tenido lugar la mañana de este domingo 22 de septiembre en Mallorca.

INTERNACIONALIZACIÓN DEL PREMIO

Por otro lado, Baltasar también ha destacado la "internacionalización" del Premio Formentor, cuyo jurado se reunió en anteriores ediciones en México y Argentina y este año en Roma. "La intención es hacer más extensa la presencia del Premio, con esta voluntad de reconocer la gran calidad de la literatura universal", sostiene.

Asimismo, ha recordado que el evento trata de prescindir de la literatura "comercial y de kiosko" y que tiene como objetivo centrarse en la "inteligencia creativa de la genealogía de los grandes escritores de la literatura".

De este modo, ha asegurado que se han planteado la posibilidad de "ampliar el marco de las lenguas" del Premio Formentor, que ha sido entregado a escritores rumanos, italianos o franceses, entre muchos otros, un "camino de expansión" con idea de que sea un premio internacional "como lo fue en sus inicios". "Esa lengua como vehículo de la imaginación creativa es lo que queremos y lo que vamos a reconocer".