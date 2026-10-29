El Teatro Real guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Teatro Real, su Coro y Orquesta Titulares y los artistas que están ensayando 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, se han concentrado esta jueves delante de su fachada principal, en la Plaza de Oriente, para guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo).

Asimismo, se han unido a este homenaje los trabajadores del Real Teatro de Retiro, que se han concentrado delante de la puerta de artistas, en la Plaza de Daoiz y Velarde.

La institución cultura publicó este pasado miércoles un mensaje en redes sociales en el que trasladaban su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las víctimas. "Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Deseamos pronta recuperación a todos los heridos", publicó el Teatro Real en X.