Alicia Graf (Alvin Ailey American Dance Theater) apela al poder de la danza para recordar la "humanidad compartida"

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MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alvin Ailey American Dance Theater, una de las compañías de danza contemporánea más prestigiosas del mundo, regresa al escenario del Teatro Real del 14 al 18 de octubre, tras 24 años de ausencia. En una entrevista a Europa Press, su directora, Alicia Graf Mack, apela al poder de la danza para recordar al público la "humanidad compartida".

"En el núcleo de los dos programas que presentaremos en España se encuentra la convicción de Alvin Ailey --fundador de la compañía-- de que la danza puede unirnos a todos. En una época que parece marcada por tantas divisiones, esperamos que nuestras actuaciones recuerden al público nuestra humanidad compartida y el poder del arte para unir a las personas", ha defendido la directora artística de la compañía americana, puntera en el panorama de la danza contemporánea internacional.

En este sentido, ha recordado que, desde sus inicios en 1958, "Alvin Ailey American Dance Theater ha conmovido a millones de personas en todo el mundo gracias al poder inspirador de la danza y a la difusión de la riqueza de la experiencia cultural afroamericana".

Precisamente, el bailarín y coreógrafo Alvin Ailey fundó la compañía en pleno movimiento social por los derechos civiles en Estados Unidos, con el fin de promover y poner de relieve la danza moderna estadounidense de raíz afroamericana como forma de expresión capaz de trascender las barreras de la raza, la religión y la nacionalidad, bajo el lema "la danza es para todos".

Así, Ailey invitó a participar en su proyecto a bailarines y coreógrafos de todos los orígenes para crear un "hogar de la danza" donde mostrar, preservar y crear sus trabajos, pero también para formar, practicar y realizar programas sociales comunitarios, dando origen a una organización y sistema de trabajo inédito hasta la fecha, un modelo visionario convertido en referente mundial.

"Alvin Ailey fundó su compañía para dar voz a las verdades de la experiencia humana. Se inspiró en sus propias 'memorias de sangre' para arrojar luz sobre lo que significa ser humano. En todas las comunidades se encuentran temas como la lucha, la belleza, la resiliencia, la alegría y la celebración. Esa universalidad es una de las razones por las que el público se ha sentido atraído por la compañía durante tanto tiempo", afirma Graf Mack.

Las funciones que se verán en el Real ofrecerán dos programas distintos. Por un lado, El legado de Alvin Ailey, que reúne algunas de las creaciones históricas de su fundador, como 'Night Creature (fragmentos), 'Cry' y 'A Song for you', mientras que la segunda parte se compone de una muestra de obras posteriores y actuales de coreógrafos como Judith Jamison, Medhi Walerski, Lar Lubovitch y Jamar Roberts, con 'Blink of an eye', 'A case of you', 'Many Angels' y 'Song of the Anchoress'.

Ambos programas incluyen como colofón la interpretación de 'Revelations', obra cumbre de la compañía e icono de la danza del siglo XX con la que Ailey rinde tributo a la herencia cultural afroamericana y en la que conviven el ballet clásico, la danza moderna y el jazz.

"'Revelations' se ha transmitido de generación en generación"-- ensalza Graf Mack, que insta a honrar "el genio de Alvin Ailey preservando su coreografía e intención artística originales", al tiempo que se otorga "a cada bailarín la libertad de compartir su propio testimonio a través de la obra". "Aunque la coreografía permanece inalterada, los bailarines insuflan nueva vida al movimiento cada vez que se interpreta la pieza", argumenta.

Con este programa, su directora ha querido rendir un doble homenaje a la historia de la formación, con especial atención al trabajo de su creador, y de su musa y fiel conservadora de los valores fundacionales, la bailarina y coreógrafa Judith Jamison, además de demostrar la versatilidad de sus bailarines en la interpretación de obras de reciente creación.

"PRIVILEGIO INMENSO"

Para Graf Mack, "dirigir esta compañía es un privilegio inmenso". "Me inspira la valentía de Alvin Ailey y su generosidad al buscar 'devolver la danza al pueblo'. Busco obras que exhiban el extraordinario virtuosismo técnico, el brillo artístico y el espíritu de nuestros bailarines, al tiempo que reflejan el mundo en el que vivimos hoy", ha enfatizado.

La directora --que también fue bailarina en la compañía-- también ha recordado "cómo Ailey lograba transportar a las personas a un plano superior". "Eso es lo que espero continuar: crear espectáculos artísticamente ambiciosos, profundamente humanos y accesibles para el público de todas partes. Quiero que la gente salga del teatro sintiendo que ha vivido una experiencia significativa", argumenta.

En cualquier caso, no olvida "las cosas sencillas" que le ayudan "a encontrar la paz", como "momentos de tranquilidad, sentarse en lugares hermosos, pasar tiempo con la familia o, simplemente, estar al aire libre y disfrutar del sol". "Esos instantes de calma me ayudan a reconectar conmigo misma y a retomar el trabajo con energías renovadas", concluye.