El director del Teatro de la Zarzuela continuará en su cargo tras la fusión con el Teatro Real

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, continuará en su cargo tras la fusión de la institución con el Teatro Real, según ha confirmado a Europa Press tras su reunión este lunes con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo.

Bianco ha señalado que ha puesto su cargo a disposición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, porque no quiere ser "un obstáculo para nadie" sino que "las cosas fluyan" y, por su parte, Benzo le ha comunicado que le gustaría que continuase en el cargo, cuyo contrato finaliza en noviembre de 2020.

El director de la Zarzuela ha señalado que la actividad de ambos teatros continuará y que la decisión de fusionar ambas instituciones en una fundación tiene como objetivo, tal y como he la transmitido Benzo, "resaltar o reforzar aún más la difusión del género en España y en el mundo".

Por su parte, Bianco ha señalado que no se cierra a "nada" porque llegó en 2015 para "hacer el cambio", algo que afirma haber conseguido "en dos años y medio" y, por tanto, no va a oponerse a "alguien que quiere cambiar".

No obstante, ha indicado que hay muchas cosas "por decidir y por hacer" e indica que hay que saber "qué se quiere cambiar". "No es lo mismo tener un decreto que unos estatutos, que aún no están hechos o no los he visto", ha dicho.

Bianco ha afirmado que se ha ofrecido a trabajar en estos estatutos porque considera que es "muy importante determinar el dinero y el espacio que tendría la música española", porque trabaja "día a día para defender el patrimonio lírico español, el número uno del estatuto de la Zarzuela".

En cuanto a la posibilidad de alargar su cargo más allá de 2020, Bianco ha señalado que si ambas instituciones se fusionan tendría que firmar un contrato nuevo. De momento, ha señalado que ya ha cerrado la programación de la temporada 2018-2019 --que presentará en mayo-- y la de 2019-2020.

DEFENDER EL PATRIMONIO LÍRICO ESPAÑOL

Bianco ha resaltado que Gaztambide y Barbieri, junto a otros artistas, crearon en 1856 el Teatro de la Zarzuela con el objetivo de "salvaguardar y potenciar la música española" en un momento en el que la música estaba "italianizada", un espíritu que no pretende perder.

El director de la Zarzuela ha indicado que no siento "ningún miedo" respecto a esta nueva etapa aunque, "como en todo lo nuevo", sí tiene "incertidumbre". "Si hay buena voluntad, que la hay, con trabajo y una sonrisa se soluciona", ha dicho.

Preguntado por la situación del Ballet Nacional de España (BNE) y de la Compañía Nacional de Danza (CND), dependientes del INAEM y que tienen su sede en el Teatro de la Zarzuela, Bianco ha destacado que existe el "compromiso" de mantener las dos unidades de danza con "el mismo régimen".

Respecto al INAEM, unidad ministerial de la que dejará de depender, ha indicado que solo tiene "palabras de agradecimiento" y ha destacado la inteligencia del equipo. En cuanto a la relación entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, Bianco ha indicado que "siempre ha sido buena" y ha afirmado que nunca ha existido "ningún problema". "En la vida es mejor sumar", ha concluido.