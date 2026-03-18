El espectáculo 'La Carroza del Teatro Real' vuelve a la ciudad

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La Carroza del Teatro Real' volverá a hacer parada este verano en Avilés tras su debut el año pasado en Asturias donde reunió a más de 3.000 personas en la plaza de España.

Este año el espectáculo itinerante de ópera y zarzuela tendrá lugar el 29 de agosto a las 20.00 horas como colofón a las fiestas de San Agustín 2026. Se instalará de nuevo en la plaza del Ayuntamiento donde se colocarán más de un millar de sillas para convertir el corazón de la ciudad en un gran patio de butacas del Teatro Real.

Según ha informado el Ayuntamiento, la carroza ha sido renovada íntegramente con un mayor espacio escénico que ha duplicado su capacidad, con casi 14 metros de largo por 8 metros de profundidad, cuenta con dos camerinos interiores y uno exterior para los artistas y ha incorporado un nuevo sistema de cierre y aislamiento.

El recital gratuito tendrá una duración de algo más de 75 minutos, en los que la ópera y la zarzuela serán los grandes protagonistas, con un repertorio variado y conocido que hará las delicias de todos los públicos. Estará interpretado por un cuarteto de cantantes salidos del programa 'Crescendo' de la Fundación Amigos del Teatro Real.

El Teatro Real, dentro de su vocación como ópera nacional de referencia en España y en el marco de su proyecto 'Cerca de ti', creó 'La Carroza del Real', su escenario itinerante para llevar una oferta artística que incluye conciertos instrumentales, recitales de ópera y zarzuela, o espectáculos infantiles, por toda la geografía española.