El espectáculo 'Málaga, la Bella' se adueña del Teatro Real de la mano de la histórica Peña Juan Breva

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Málaga, la Bella' se adueña del Teatro Real este mes de marzo de la mano de la histórica Peña Juan Breva.

El programa Flamenco Real, acogerá la cita los días 18, 19 y 20 de marzo en "una oda a la luz y a la tierra" en un homenaje a la ciudad de Málaga como un pilar del arte flamenco.

Así, estará protagonizada por Juan de Juan y La Lupi y el espectáculo recorre las cumbres de la Serranía de Ronda hasta la orilla del Mediterráneo.

Esta producción llega avalada por la Peña Juan Breva, una de las instituciones más antiguas de España -fundada en 1958- y referente en la preservación del flamenco.

Juan De Juan, al cargo de la dirección artística y del baile, nació en Juan Sevilla en 1979 y es un bailaor de proyección internacional formado con figuras como Juana Amaya. Fue primer bailarín de la compañía de Antonio Canales en obras como Torero y dirige su propia formación desde 2004, actuando en escenarios como la Ópera de Tokio y el Sadler's Wells de Londres.

Por otro lado, la bailaora Susana Lupiáñez 'La Lupi', nacípo en Málaga en 1971 y es coreógrafa referente formada en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Ha colaborado con el Ballet Nacional de España y con artistas como Miguel Poveda.

El cuadro artístico se completa con Rapico -joven figura premiada por su arte en Madrid y Torrelodones- y el cordobés Paul Vaquero, al baile. En el cante estarán Gabriel de la Tomasa y Juan Carrasco 'Juañarito', mientras que en la guitarra estará Joni Jiménez, sobrino-nieto de Rafael Farina y primo de El Cigala, así como Curro de María, guitarrista malagueño que ha acompañado a figuras como Estrella Morente o Chano Lobato.