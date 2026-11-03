Filmin estrena 12 nuevas óperas del Teatro Real como 'La Traviata', 'Tosca' o 'Nabucco' - FILMIN

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma en 'streaming' Filmin estrena 12 nuevas óperas gracias a un acuerdo con el Teatro Real por el que incorporarán grandes producciones como 'La Traviata', 'Tosca', 'Nabucco' y la tetralogía wagneriana de 'El anillo del nibelungo', bajo la dirección musical de figuras como Pablo Heras-Casado, Nicola Luisotti e Ivor Bolton.

Así, las obras estarán disponibles a partir de este viernes 6 de noviembre en un canal propio dedicado a la institución madrileña gracias a la colaboración con la que ambas entidades esperan "amplificar" la labor de difusión del Real a través del lenguaje audiovisual.

La selección ofrece un recorrido por distintas corrientes de la historia de la ópera: desde el barroco de Francesco Corselli y el clasicismo de Mozart hasta el romanticismo de Giuseppe Verdi y Richard Wagner.

El catálogo reúne también 'Los maestros cantores de Núremberg', de Wagner; 'Aquiles en Esciros', del compositor Francesco Corselli, y 'Mitridate, re di Ponto', de Wolfgang Amadeus Mozart.