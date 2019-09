'Flamenco Real' homenajea a Cristina Hoyos en su segunda temporada en el Teatro Real, con casi el doble de actuaciones

Publicado 25/09/2019 15:54:14 CET

La bailaora Cristina Hoyos - JAVIER DEL REAL

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 25 de octubre el Teatro Real inaugurará la segunda temporada de Flamenco Real, en la que se homenajeará a Cristina Hoyos y que contará con una programación con 30 espectáculos, casi el doble respecto a la primera edición.

Esta segunda edición es un homenaje a la gran bailaora, coreógrafa, actriz y maestra Cristina Hoyos, cuya influencia se podrá percibir en varios de los jóvenes bailaores que participarán en la programación del ciclo. Durante la presentación, Hoyos ha repasado su carrera desde la que abrió "muchas puertas".

Por ejemplo, su actuación en la Ópera de París bajo la mirada de Rudolf Nureyev, primera vez que el flamenco entraba en esta institución. Hoyos trabajó desde los 20 años junto a Antonio Gades y ya en 1989 llegó a fundar su propia compañía, hasta que, 16 años después, pasó a ser directora del Ballet Flamenco de Andalucía.

"Estoy encantada de todo lo que me ha ocurrido en mi vida, cada día quería más y al final me ha compensado. He luchado mucho y mis sueños se han cumplido a base de trabajo, pero he conseguido ganarme la vida con el baile y el flamenco", ha celebrado la homenajeada.

La bailaora Sara Baras acompañará el ciclo en esta segunda temporada, así como Antonio Canales estuvo presente en la pasada edición, clausurándola con una actuación el pasado mes de julio. "El flamenco está por todo el mundo y es algo nuestro, eres un ejemplo de maestra y artista", ha aseverado.

De los 18 espectáculos de la temporada anterior se ha pasado a 30 en la presente, con actuaciones los viernes al anochecer, en lugar de los miércoles, que pasarán a figurar entre las propuestas de fin de semana en Madrid.

Esta segunda edición de Flamenco Real, con dirección artística y producción de SO-LA-NA, estará compuesta por 30 espectáculos de cante y baile protagonizados por artistas que representan distintas familias, escuelas y corrientes del flamenco. Como ejemplo, Eduardo Guerrero, Lucía Álvarez 'La Piñona', Marco Flores, Amador Rojas o Antonio Canales.

El Salón de Baile volverá a acoger los espectáculos de Flamenco Real a lo largo de toda su temporada. El público podrá acceder al Salón de Baile del Teatro Real a partir de las 20.30 horas, horario en que se abrirá la puerta de la Calle Felipe V.

Entre las 20.30 y las 21.00 horas los asistentes serán recibidos con la degustación de un vino español de la bodega Juan Gil, colaborador de Flamenco Real desde su lanzamiento. La actuación tendrá lugar a las 21.00 horas y al término de la misma, los espectadores que deseen podrán disfrutar de la compañía de los artistas.

Las empresas patrocinadoras de Flamenco Real en su segunda edición son Grupo Ership, Herbert Smith Freehills, Juan Gil, Leader Land y Grupo Index, junto a otras empresas que se incorporarán como patrocinadores a lo largo de la temporada.