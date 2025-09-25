La Gala SuperArte da visibilidad al talento de artistas con discapacidad: "Arte e inclusión pueden cambiar el mundo"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.400 personas asistieron este miércoles por la noche, en el Teatro Real de Madrid, a la Gala SuperArte, organizada por la Fundación SIFU con el objetivo de dar protagonismo y poner en valor las capacidades de los artistas con discapacidad, promoviendo su integración sociolaboral a través del arte.

Durante la gala, presentada por la influencer y logopeda Inés Rodríguez, los asistentes pudieron disfrutar de ocho actuaciones de música y danza protagonizadas por artistas con diversas discapacidades que han encontrado en el arte un medio para superar barreras y expresar su creatividad y su talento, según han informado sus impulsores en un comunicado.

Entre otras, contó con la interpretación de Joel Bueno, artista con parálisis cerebral, que emocionó al público al tocar un piano de cola gracias a un brazo robótico desarrollado por la empresa ABB en colaboración con Erni.

Además, la habitual orquesta inclusiva de la gala contó por primera vez con la colaboración de hasta 20 músicos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

También se subieron al escenario Nieves López, cantante de rap y productora, que presentó su nuevo tema 'Como la curo', escrito por ella; Ismael Rosario, artista y creador de música a través de Eyeharp, la tecnología que permite a personas con discapacidad tocar música a través de la mirada; Tristán Montoro, bailarín formado en danza contemporánea y experiencia en diferentes compañías; Adrián Esparza, artista multifacético y con una carrera musical que abarca desde el canto, el rap, hasta la producción musical y la docencia; y Ana Urréjola, bailarina y coreógrafa vinculada a proyectos de danza inclusiva y a la creación escénica contemporánea.

La velada también contó con la presencial presidente de Fundación SIFU, Cristian Rovira, el director artístico de Fundación SIFU, Oriol Saña, y personalidades institucionales como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según señala la fundación, la Gala SuperArte es "el mayor evento inclusivo y artístico de Europa", con más de 20 galas en los mejores escenarios de España que han reunido a más 20.000 espectadores y más de 100 artistas con y sin discapacidad.

La iniciativa forma parte del programa SuperArte de la Fundación SIFU, que promueve la formación y la carrera profesional de artistas con discapacidades a través de las Becas SuperArte. Estas becas aseguran una educación de calidad para aquellos artistas con un talento innato, permitiéndoles desarrollar plenamente su potencial y dedicarse profesionalmente a su disciplina.

"La Gala SuperArte no es solo una celebración, es una muestra viva de que el arte y la inclusión pueden cambiar el mundo", ha expresado Cristian Rovira, quien ha defendido que "el talento florece cuando se le da espacio y apoyo".