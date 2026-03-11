El hechizo de la ópera 'Armide' tratará de encantar al público del Teatro Real

Archivo - Vincent Dumestre y Le Poème Harmonique presentan en el Teatro Real Armide, obra cumbre del barroco francés de Jean-Baptiste Lully (1632-1687) y Philippe Quinault (1635-1688). - TEATRO REAL - Archivo

El Teatro Real acoge este domingo 15 de marzo a las 19.30 horas los encantos y la seducción de 'Armide', una de las óperas más conocidas de Jean-Baptise Lully en versión concierto por primera vez en el coliseo madrileño.

El espectáculo contará con la interpretación de la agrupación francesa Le Poème Harmonique, bajo la dirección de Vincent Dumestre. 'Armide', última tragedia de Lully, compuesta justo un año antes de su muerte, es también la última realizada junto a su libretista de referencia, Philippe Quinault (1635-1688).

Juntos crearon un nuevo estilo denominado 'tragédie lyrique', con el que pretendían alejarse de la ópera italiana -tan de moda en Europa en los siglos XVII y XVIII, centrada en la música y el virtuosismo vocal- concediendo importancia por igual a todo lo que intervenía en el espectáculo: música, texto, voz, danza, escenografía y concepción escénica.

La historia de 'Armide', basado en el poema 'Jerusalén liberada', de Torquato Tasso, se centra en el asedio de la ciudad sagrada durante la Primera Cruzada. El tema, elegido por Luis XIV, cuenta como Armide, princesa y hechicera musulmana, seduce a los guerreros cruzados con sus artes mágicas para luego capturarles y contribuir a la derrota de los ejércitos cristianos.

El cruzado Renaud, de quien parece realmente enamorada, consigue librarse de su encantamiento y escapa del palacio provocando frustración y desesperación en la princesa quien, a partir de ese momento, siembra la destrucción alrededor.

Bajo la dirección musical de Vincent Dumestre, y junto a la prestigiosa formación barroca Le Poème Harmonique , darán vida a los personajes principales la mezzosoprano Stéphanie D'Oustrac (Armide) - en su regreso al Teatro Real , el tenor Cyril Auvity (Renaud), la soprano Marie Perbost (La Sabiduría), la mezzosoprano Victoire Bunel (La Gloria), el bajo Tomislav Lavoie (Hidraot), el barítono Timothée Varonm (El Odio/Artémido) y el tenor/contratenor David Tricou (El caballero danés / Un amante afortunado).

Esta es la tercera ocasión en la que los músicos y el coro de Le Poème Harmonique suben al escenario del Teatro Real, en todas ellas con Vincent Dumestre al frente: 'Coronis', de Sebastián Durón (2023) y 'L'uommo femmina', de Baldassare Galuppi (2025), ambas con la participación de la mezzosoprano Victoire Bunel.