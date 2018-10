José Guirao avanza que la cuestión laboral "complica" la fusión entre el Teatro Real y la Zarzuela en estos momentos

Publicado 19/06/2018 13:06:43 CET

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha señalado que "al margen de la bondad o no del proyecto" de fusión del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real, "el problema básico es que hacer esto ahora tenía una grave complicación, la incertidumbre para los trabajadores" de la Zarzuela, toda vez que ha señalado que esta tarde volverá a reunirse con los representantes sindicales.

En declaraciones en Sevilla tras visitar el Archivo General de Indias, Guirao ha recordado que su primer acto no protocolario fue reunirse con los representantes sindicales, un encuentro que ha calificado de "muy cordial", al tiempo que ha señalado que este lunes se reunió con el director de La Zarzuela, Daniel Bianco, y luego con Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, presidente del Patronato del Teatro Real, porque "estoy escuchando todas las partes".

A partir de aquí, añade, se hará pública su decisión, aunque "sí les puedo adelantar que al margen de la bondad o no del proyecto, que habría que seguir pensando un poco, lo que está en marcha tiene un problema, al que soy bastante sensible, y es que no estaba resuelta la situación de los trabajadores de La Zarzuela, cómo se integraban en esa nueva fundación", señala.

"Son más de cien personas y si los temas laborales no están resueltos no puedes pedirle a la gente que tenga una fe ciega, sobre todo, porque una cosa es lo que piense Cultura y otra lo que dice Administraciones Públicas, que es quien tiene las competencias sobre el personal", asegura Guirao.

Por ello, insiste en que "al margen de la bondad o no del proyecto, el problema básico es que hacer esto ahora tenía una gran complicación, la incertidumbre para los trabajadores sin una seguridad por parte de Administraciones Públicas", porque "no hay tiempo para hacer un planteamiento para eso", ya que Real Decreto de fusión "entra en vigor el día que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que será enseguida, y todos sabemos que en la Administración para llegar a un acuerdo con otros departamentos tiene un procedimiento que lleva meses y no los tenemos".

De este modo, Guirao asegura que "ahora no van a entrar en el fondo último de la cuestión, sino que van a entrar en la situación práctica de cómo estaba planteado", y "en ese sentido irá la resolución que anunciaremos esta tarde después de hablar con los sindicatos en una segunda vuelta", finaliza.