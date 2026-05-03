Lleno en la Porticada para presenciar el concierto lírico de la Carroza del Teatro Real - CULTURA SANTANDER

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Porticada de Santander ha registrado un lleno este sábado por el concierto lírico ofrecido por La Carroza del Teatro Real, protagonizado por cinco jóvenes artistas del programa Crescendo.

Los protagonistas fueron la soprano Rosa Gomariz, la mezzosoprano Yeraldín León, el tenor Eduardo Pomares, el barítono Alejandro von Büren y la pianista Carolina Hernández, que interpretaron obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saens, Léo Delibes, Georges Bizet, Antonín Dvorak, Giacomo Puccini y de los españoles Isaac Albéniz y Pablo Sorozábal.

Estos jóvenes participaron en el programa Crescendo de la Fundación de los Amigos del Teatro Real, que promueve, estimula y apoya el desarrollo artístico y profesional de cantantes, pianistas y asistentes de dirección de escena y que ahora celebra su sexta edición.

Creada en 2020, y galardonada con el Premio Europeo 'Art Explora' Academia de Bellas Artes 2022, la Carroza del Teatro Rea emula su escenario --con sus proscenios, embocadura, telones y bastidores-- y se ha construido transformando un camión tráiler como los que habitualmente se utilizan para el transporte y almacenaje de escenografía, atrezzo y vestuario de las óperas.

Desde sus primeras actuaciones ha ofrecido más de 80 espectáculos en ciudades de toda España, ente ellas Santander, donde ya fue recibida con gran éxito en abril de 2024, acumulando más de 100.000 espectadores.