Más de 23.000 personas se suman a la iniciativa 'My Opera Player' del Teatro Real

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.000 personas se han sumado a la iniciativa puesta en marcha por el Teatro Real el pasado 18 de marzo, que permite el acceso gratuito a su plataforma de vídeo 'My Opera Player', para poder disfrutar de todos los títulos de ópera, danza y conciertos que ya ofrece en su catálogo.

Los vídeos de 'My Opera Player' se han reproducido en 152.000 ocasiones, y las óperas más vistas han sido 'Madama Butterfly (Puccini) y Aida (Verdi), con 10.000 y 8.000 reproducciones, respectivamente. Estas dos forman parte de los últimos títulos que se han lanzado, además de 'La traviata' y 'Un ballo in maschera', de Verdi, y 'Roméo et Juliette', de Gounod.

Tras el anuncio, el pasado domingo, de la prórroga de alarma sanitaria, que obliga a los ciudadanos a permanecer recluidos en sus domicilios por dos semanas más, el Teatro Real ha decidido ampliar esta propuesta hasta el 11 de abril.

Además, a partir del viernes 27 de marzo, 'My Opera Player', que ofrece algunas producciones emblemáticas del Teatro Real junto a otras de importantes teatros internacionales de ópera, será escenario de nuevos títulos, retransmisiones especiales, eventos y citas familiares. Asimismo, el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ofrecerá diariamente una visión documental de cada título.

En el catálogo de 'My Opera Player' se encuentran óperas como 'La Bohème' (Puccini ), 'El barbero de Sevilla' (Rossini), 'Las bodas de Fígaro' y 'Così fan tutte' (Mozart), 'El holandés errante' y 'El oro del Rin' (Wagner)o 'Los cuentos de Hoffmann' (Offenbach).

El apartado de danza incluye títulos como 'Carmen', 'Fuenteovejuna' o 'Bodas de sangre', de Antonio Gades, junto a la propuesta contemporánea del 'L'Allegro, il Penseroso ed il moderato', de Mark Morris, o la singular 'C(h)oeurs', con los bailarines de la compañía de Alain Platel y la participación del Coro Titular del Teatro Real.

'My Opera Player' es un proyecto liderado por el Teatro Real del que forman parte teatros de ópera como el Gran Teatre del Liceu, el Gran Teatro Nacional de China, el Colón de Buenos Aires o el Teatro del Bicentenario, San Juan (Argentina). Fue puesta en marcha por el Teatro Real en noviembre de 2019, y ha contado con la participación tecnológica de Telefónica y Samsung, y el patrocinio de Endesa.