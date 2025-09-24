El Real Teatro de Retiro inicia su temporada 2025-2026 con danza y música barroca

Archivo - Presentación de la nueva temporada del Real Teatro de Retiro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Teatro de Retiro, escenario del Teatro Real y del Ayuntamiento de Madrid para niños y jóvenes, da comienzo a la temporada 2025-2026 con la primera cita de su ciclo 'Descubriendo la danza barroca'.

El espectáculo, que es abierto y participativo concebido por Alberto Arcos, que se estrena con todas las localidades vendidas. El ciclo 'Miniclásica', vuelve esta temporada con dos sesiones por concierto.

La inauguración de la Sala Principal tras sus trabajos de remodelación llegará el 4 y 5 de octubre con el Concierto de Apertura, 'De sópitu'. Se trata de una propuesta de la agrupación Forma Antiqva, en la que sus siete músicos mezclan instrumentos históricos con el folclore y la tradición oral con la académica, incluyendo altas dosis de creatividad.

Tras el arranque de la temporada, vuelve a este escenario 'El barbero de Sevilla', basada en la obra de Beaumarchais y con música de Gioachino Rossini. Esta producción del Real Teatro de Retiro, en coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla, se estrenó en 2023 y está de vuelta con diez funciones familiares y cuatro matinés escolares, entre el 11 y 27 de octubre.

El mes de octubre tiene propuesta, como el nuevo ciclo de conciertos pedagógicos '¿Te Suena?', una actualización de '¡Todos al Real Teatro!'. Fernando Palacios presenta este ciclo de espectáculos musicales a partir de las obras programadas en el Teatro Real y el Real Teatro de Retiro a lo largo de toda la temporada. La primera sesión será el 5 de octubre en la Sala Pacífico con '¿Te suena... Otello'?, al hilo de la ópera de Verdi que ha abierto la temporada en el Teatro Real.

Al final de octubre, coincidiendo con las celebraciones de Halloween, el Real Teatro de Retiro ofrecerá una programación dirigida a diversas edades. Dentro del ciclo de Cine mudo con música en vivo, tendrá lugar la proyección de 'Nosferatu', el clásico de 1922.

Los mismos días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, también se celebrará un taller de maquillaje con profesionales en Halloween. Recomendado a partir de 4 años, el taller se impartirá en grupos reducidos.

Además de la programación de El Real Junior, en esta temporada habrá propuestas para todos los públicos. También en octubre se inicia el ciclo de 'El Real en Pantalla' con la primera de las proyecciones de clásicos de la ópera que están previstas a lo largo de la temporada. La primera edición será el 19 de octubre, cuando se proyectará Nabucco, de Giuseppe Verdi, con un coloquio posterior para todo el público.

El Teatro continúa en esta temporada su labor educativa y cultural, ofreciendo matinés escolares para todos los ciclos educativos a lo largo de todo el curso. Coincidiendo con la vuelta a las aulas, se han anunciado nuevas ventajas en su programa Colegio Amigo que mejoran el acceso al Real Teatro de Retiro y la experiencia para los centros educativos adheridos al programa, así como para sus estudiantes y familiares.