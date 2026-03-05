El Teatro Real acoge la sexta edición de 'Crescendo' y a los 18 jóvenes participantes

Los 18 participantes del programa 'Crescendo' en el Teatro Real - TEATRO REAL

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real acoge esta semana la sexta edición del programa 'Crescendo' y a los 18 jóvenes participantes, de 22 a 32 años y de 25 nacionalidades.

'Crescendo' pretende completar la formación académica de jóvenes artistas en el ámbito de la ópera, impulsando su profesionalización a través de talleres, clases magistrales y la participación en actividades artísticas del Teatro Real.

Seleccionados de entre los 250 inscritos, entre los participantes hay 12 cantantes -4 sopranos, 3 mezzosopranos, 1 tenor, 3 barítonos y 1 contratenor-, 3 pianistas y 3 ayudantes de dirección de escena procedentes de 8 países: Alemania, Colombia, España, Francia, Italia, México, Rumania y Venezuela.

A lo largo de tres meses, del 3 de marzo al 13 de mayo, los jóvenes participarán en talleres de interpretación, escena lírica, vocal 'coach', bienestar emocional, derecho de la cultura, marca personal y redes sociales, comunicación con medios y otros específicos para maestros repetidores y ayudantes de dirección de escena.

Además accederán a clases magistrales de canto con artistas vinculados a la temporada del Teatro Real, como Jacques Imbrailo, Ketevan Kemoklidze, Sabina Puértolas, Saioa Hernández y Francesco Pio Galasso.

Asimismo, los participantes podrán asistir a los ensayos de la ópera 'Sueño de una noche de verano' y 'La novia vendida', que se estrenan en el Real los 10 de marzo y 14 de abril, respectivamente.

El programa culminará con un concierto en la sala principal del Teatro Real, el 19 de julio.