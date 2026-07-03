El Teatro Real celebra la Semana de Ópera con retransmisiones de sus producciones en el "gran auditorio al aire libre" - JAVIER DEL REAL - TEATRO REAL

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real comenzará el próximo jueves 9 de julio la celebración de la undécima edición de la Semana de la Ópera, cuando ofrecerá para todos los públicos retransmisiones de sus últimas producciones en el "gran auditorio al aire libre" que es la Plaza de Isabel II, entre otras actividades.

Así, hasta el 12 de julio, en la plaza madrileña se colocarán 1.100 sillas a las que el público podrá acceder, por orden de llegada, hasta completar aforo.

El primer día se programará la ópera 'Romeo y Julieta', el día 10 de julio en directo será el turno de 'Il Trovatore', el día 11 la pantalla de la plaza acogerá 'La novia vendida', y el domingo 12 de julio, 'El lago de los cisnes: la nueva generación'.

Además, como celebración de esta Semana, los visitantes podrán acceder al Teatro de manera gratuita por la plaza de Oriente y recorrer la caja escénica, la sala principal, los palcos y los salones, espacios emblemáticos del edificio.

También a lo largo de toda la semana, a través de la redes sociales y de la página web del Real, se podrá participar en sorteos de premios como entradas para las óperas 'Il trovatore', que clausura esta temporada, y 'Manon Lescaut', que inaugurará la próxima, la gran compañía americana de danza Alvin Ailey American Dance Theater, el concierto del tenor español Xabier Anduaga, espectáculos del ciclo Flamenco Real, una suscripción anual para My Opera Player, plataforma de vídeo del Teatro Real, y visitas especiales al Teatro Real.