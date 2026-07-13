El Teatro Real clausura la sexta edición de Crescendo con un recital benéfico para impulsar a jóvenes talentos líricos

Recaudación de las entradas, con un precio único de 20 euros, estará destinada a la realización de programas que impulsen las carreras de jóvenes artistas. - TEATRO REAL

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real acogerá este domingo 19 de julio, a las 19.00 horas, el concierto de clausura de la sexta edición de Crescendo, el programa de formación y profesionalización de jóvenes artistas impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real, con un recital cuya recaudación se destinará a apoyar las carreras de nuevos talentos de la lírica.

El concierto, que tendrá lugar en la Sala Principal del coliseo madrileño, ofrecerá un programa compuesto por arias, dúos y tríos de compositores como Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, Georges Bizet, Giacomo Puccini y Manuel Penella.

Las entradas tendrán un precio único de 20 euros y la totalidad de la recaudación se destinará al desarrollo de programas de apoyo a jóvenes artistas. Además, se ha habilitado una fila 0 para realizar donaciones a partir de 10 euros.

El recital reunirá a las sopranos Marlin González, Patricia Rijnhout, María Ruiz y Alexandra Zamfira; la mezzosoprano Luca Maria Caelers; el contratenor Rafael Quirant; el tenor Iván Reséndiz; los barítonos Endrys Cisneros, Alonso Gabarrús y Giuseppe Todisco, acompañados al piano por Carlos Alfonso, Paula L. Atanet y David Ruiz.

La edición de 2026 de Crescendo ha contado con 18 participantes procedentes de ocho países --Alemania, Colombia, España, Francia, Italia, México, Rumanía y Venezuela--, seleccionados entre 250 candidatos. Durante tres meses han participado en ensayos, clases magistrales y talleres impartidos por cantantes, pedagogos y profesionales de distintas disciplinas, con la participación del director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch.

Entre las actividades desarrolladas este año, los participantes en la categoría de ayudantes de dirección de escena dirigieron tres microóperas en el Real Teatro de Retiro: 'El portal de la esfinge', de Alicia Muñoz Torres; 'Inexistencia', de Mario Nicolás Quinto Mora, y 'Testigo', de Éric Manero Arenas.

El programa formativo ha incluido talleres de interpretación, técnica vocal, escena lírica, dicción, dirección escénica, bienestar emocional, comunicación, marca personal y Derecho de la Cultura, impartidos por profesionales vinculados al Teatro Real y destacados artistas como Saioa Hernández, Sabina Puértolas, Javier Camarena, Ketevan Kemoklidze, Francesco Pio Galasso o Jacques Imbrailo.

Desde su creación en 2021, Crescendo ha permitido al Teatro Real formalizar más de 200 contratos profesionales con los 117 cantantes, pianistas y asistentes de dirección de escena que han pasado por el programa. Además, varios participantes de ediciones anteriores asumirán papeles protagonistas en la próxima temporada del Teatro Real, entre ellos Lucía Iglesias, Yasmin Forastiero, Laura Orueta y Olga Syniakova.