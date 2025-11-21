El Teatro Real estrena un espacio sonoro dentro de la app de 'My Opera' coincidiendo con Santa Cecilia

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha estrenado 'My Opera Audio', un espacio sonoro dentro de la aplicación 'My Opera', coincidiendo con el Día de Santa Cecilia -patrona de la música- que se celebra este sábado.

El espacio sonoro ofrece un amplio catálogo de grabaciones audiovisuales realizadas desde la reinauguración del teatro, incluyendo óperas, conciertos, conferencias, encuentros con artistas, entrevistas y contenidos didácticos asociados a cada título.

Los usuarios podrán escuchar una selección de obras separadas por pistas y los diferentes podcasts relativos a cada producción, espectáculo o artista, creando su propia lista de contenidos favoritos, a semejanza de las grandes aplicaciones de audio.

Por ejemplo, se podrán encontrar las grabaciones del Teatro Real como los 'Enfoques' (encuentros con artistas), 'Las charlas de Téllez', masterclases, entrevistas y otros contenidos que se han grabado desde 1997.

En el ámbito, también, del Día de Santa Cecilia, un grupo de participantes del proyecto Crescendo -la soprano Lucia Iglesias, la mezzosoprano Andrea Rey, el tenor Marcelo Solís Rosado y la pianista Belén Castillo Mena- actuará en un escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el encendido de la iluminación navideña de Madrid.

Creado en 2021, el proyecto Crescendo es un complemento a la formación académica de jóvenes cantantes, pianistas y asistentes de dirección de escena y un puente hacía el mundo profesional, que, en sus cinco ediciones impulsó ya la carrera un centenar de artistas, que actúan en diversas actividades y proyectos dentro y fuera del Teatro Real.

Otro proyecto del Teatro Real, el de la Agrupación Musical Inclusiva, recibirá también mañana, 22 de noviembre, en el Museo Nacional del Prado, el Premio Grado Musical Excelencia 2005 a la institución educativa musical que otorga la Fundación Grado Musical, "por el proyecto impresionante de referencia nacional e internacional que muestra cómo la inclusión de la diversidad es posible en un espacio de excelencia artística musical".