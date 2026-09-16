El Teatro Real estrena temporada con 'Manon Lescaut' de Puccini, 102 años ausente de su escenario: "Olvido imperdonable"

Presentación de la 30ª temporada del Teatro Real, con una nueva producción de 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini - JAVIER DEL REAL

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real inaugurará su 30ª temporada, el próximo 23 de septiembre, con una nueva producción de 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, que ha estado 102 años ausente de su escenario lo que supone un "olvido imperdonable", como ha reconocido este miércoles en la rueda de prensa de presentación el director artístico de la institución, Joan Matabosch.

"A mí me parece incomprensible, pero hay que tener en cuenta que el Teatro Real ha estado cerrado bastantes años", ha recordado Matabosch, que ha detallado que la ópera se presentó en el Real apenas nueve meses después de su estreno absoluto en Turín, en 1893, año en el que Verdi se despedía con 'Falstaff'.

Posteriormente, ha añadido el director, el Teatro Real estuvo cerrado en varios periodos y "se recuperó como teatro de ópera hace unos 30 años". En cualquier caso, ha manifestado su "extrañeza" por esta ausencia cuando se trata de "un título que es mega popular" por lo que ha destacado que este estreno es "una reivindicación del repertorio que tiene mucho sentido" pues se representa "en cualquier otro teatro cada cuatro o cinco años".

En esta ocasión, se ofrecerán 13 funciones de Manon Lescaut, del 23 de septiembre al 11 de octubre. Además, el 8 de octubre la ópera será emitida en directo en 27 salas de cine Yelmo de distintas ciudades españolas.

Mientras, Fundación BBVA volverá a patrocinar las funciones de esta temporada que, entre otros estrenos, ofrecerá el absoluto de 'Bodas de Sangre', sin olvidar otros géneros como el barroco, la ópera contemporánea, la danza, el flamenco, funciones para niños y jóvenes en el Real Teatro de Retiro, "sin olvidar a la Generación del 27", como ha indicado en la rueda el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón.

Por su parte, el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha avanzado que el estreno del día 23 de septiembre contará con la asistencia del Rey, además de destacar que esta función supone "nueva temporada y nuevo viaje" de la institución, en alusión a su presencia el próximo mes de octubre en Nueva York y Miami o en noviembre en China, entre otras acciones.

LUCHA ENTRE EL LUJO Y AMOR

'Manon Lescaut' es una coproducción con la Ópera de Colonia (2025), con dirección musical de Nicola Luisotti --que inaugura una temporada del Real por tercera vez-- y puesta en escena de Carlos Wagner, que debuta en el Teatro Real y lleva a las tablas la novela de Prévost, publicada en 1731 y que inspiró tres óperas anteriores a la de Puccini: una de Auber (1865), otra de Ponchielli (1872) y la tercera, de Jules Massenet (1884), estrenada con éxito apenas nueve años antes.

Prévost novela la vida de Manon Lescaut, una joven que se aprovecha de sus relaciones licenciosas con hombres pudientes para financiar una vida económicamente desahogada con su verdadero amor, Des Grieux, incapaz de entenderla y sometido por su pasión hasta el desenlace fatal. Sin embargo, la ópera que llega ahora al Teatro Real cuenta con un libreto en el que participaron varios autores, dejando la trama con elipsis y saltos narrativos que, sin embargo, ensambla la poderosa música de Puccini.

Por ello, como ha relatado Wagner, ha apostado por "una mirada feminista" en la que la trágica vida de Manon Lescaut transcurre en un espacio giratorio presidido por la estructura circular que aprisiona a la bella y voluptuosa protagonista, que no consigue renunciar al lujo y opulencia que la seducen, ni al amor que le ata a Des Grieux, que no puede ofrecerle la vida glamourosa y desahogada a la que aspira.

"Los personajes están llenos de contradicciones pero no los podemos juzgar. El teatro que da lecciones e intenta juzgar, no me interesa", ha argumentado Wagner.

Así, la producción --que evoluciona desde el neorrealismo a la abstracción-- se desarrolla sobre una estructura circular, una especie de carrusel de la vida en la que el tiovivo del primer acto da lugar a la intimidad de un boudoir, en el segundo; a la soledad de una cárcel, en el tercero, y a un descampado fantasmal en el final de la ópera.

En esta ocasión, 'Manon Lescaut' volverá a contar con el director musical Nicola Luisotti, que despidió la pasada temporada con 'Il trovatore' e inaugura la presente dirigiendo su quinto título pucciniano al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, del que es director honorario. "La orquesta está haciendo un trabajo extraordinario para esta ópera que conmueve y destroza", ha enfatizado.

La escenografía de Frank Philipp Schlöbmann y el vestuario de Jon Morrell evocan una sociedad opresiva e hipócrita de los años 40 y 50 del siglo pasado, que guarda similitudes con el ambiente cortesano biempensante de la época de Luis XIV, durante la cual se publicó la novela de Prévost.

"HACE LO QUE DESEA Y LO PAGA CON LA VIDA"

Para dar voz y vida a la partitura de Puccini se alternarán dos repartos de grandes voces con Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández (en el papel de Manon Lescaut). Precisamente Hernández ha reconocido que no juzga a su personaje, "una adolescente que sigue sus instintos pero su vida transcurre en otra época y seguir sus instintos era algo que no se podía permitir".

"Está en la disyuntiva de elegir riqueza y amor cuando no sabe lo que es una cosa y otra. Solo al final se da cuenta de que está enamorada" mientras que Radvanovsky ha reconocido que "es muy satisfactorio interpretar este papel". "Es rica e inocente pero nadie le ha dicho nunca lo que está bien o mal, siempre hace lo que desea y lo paga con la vida", ha lamentado la soprano, que ha enfatizado que su "trabajo en transmitir la emoción al público".

El papel de Renato Des Grieux estará interpretado por Michael Fabiano y Jorge de León, que ha definido esta ópera como un "debate, de acuerdo y desacuerdo". "Mi personaje es un chico fascinado, que lucha por causas perdidas y está en una relación tóxica pero se empeña en continuar a pesar de las situaciones que ella le propone. Es la naturaleza humana", ha precisado.

El reparto se completa con Lucas Meachem y Szymon Mechlinski (Lescaut), Alejandro del Cerro y Albert Casals (Edmondo), secundados por Pietro Spagnoli, Mercedes Gancedo, Javier Franco, Javier Castañeda y Mikeldi Atxalandabaso.