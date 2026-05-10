El Teatro Real retransmitirá gratis en directo Romeo y Julieta el 13 de junio en toda España - TEATRO REAL

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real retransmitirá, de forma gratuita, el próximo 13 de junio, en plazas, ayuntamientos, auditorios, museos y centros de arte y cultura de toda España Romeo y Julieta, ópera emblemática del compositor francés Charles Gounod, basada en el inmortal drama de William Shakespeare.

La emisión se realizará en riguroso directo desde el escenario del Teatro Real dentro de la Semana de la Ópera. La producción es de Thomas Jolly, con una puesta en escena de gran formato.

El reparto estará encabezado por la soprano Nadine Sierra, como Julieta, y el tenor Javier Camarena, como Romeo, junto a otros intérpretes como Roberto Tagliavini, Carles Pachon, Héloïse Mas y Sonia Ganassi. La dirección musical es de Carlo Rizzi, al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real.

La iniciativa es abierta y gratuita para los centros que se inscriban, que solo deben habilitar el espacio y los medios técnicos para la retransmisión en alta definición. En ediciones anteriores, la actividad ha superado los 200 puntos de emisión y ha reunido a más de 50.000 espectadores en toda España.