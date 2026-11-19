Tres de raíz, el nuevo espectáculo de Flamenco Real, une en su tablao a los bailaores Juan de Juan y La Lupi y al guitarrista Daniel Casares. - TEATRO REAL

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real reunirá los próximos 25, 26 y 27 de noviembre a los bailaores Juan de Juan y La Lupi y al guitarrista Daniel Casares en 'Tres de raíz', el segundo espectáculo de la novena temporada de Flamenco Real, una propuesta que pone en diálogo tres lenguajes artísticos a partir de una misma raíz flamenca.

El montaje, presentado en coproducción con SO-LA-NA Entertainment, podrá verse a las 20.00 horas en el salón de baile del Teatro Real y cuenta con el aval de la Peña Juan Breva de Málaga, fundada en 1958 y considerada una de las más antiguas de España.

La propuesta reúne dos formas de entender el baile: el compás de Juan de Juan y la elegancia y hondura de La Lupi, a los que se suma la guitarra de Daniel Casares, que adquiere un papel protagonista y se convierte en una tercera voz dentro del espectáculo. La puesta en escena apuesta por la escucha, el pulso compartido y la libertad creativa, sin artificios ni argumento.

Juan de Juan y La Lupi regresan a Flamenco Real después de su participación en marzo de 2026 con 'Málaga, la bella'. En esta ocasión, estarán acompañados por Casares, guitarrista ganador del Bordón Minero del Festival Internacional del Cante de las Minas y uno de los intérpretes reconocidos de su generación.

El elenco se completa con Curro de María y Julián Bedmar Pariente a la guitarra, y Gabriel de la Tomasa y Eleazar Cerreduela al cante, que acompañarán a los tres protagonistas en el diálogo entre voz, movimiento y cuerdas.