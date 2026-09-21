El Teatro Real viaja por quinta vez a Estados Unidos: 'Fire, Guitar, Legend' llegará a Nueva York, Miami y Washington

Miembros de la Orquesta Titular del Teatro Real - JAVIER DEL REAL - TEATRO REAL

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real viaja por quinta vez a Estados Unidos en el marco de los conciertos 'Fire, Guitar, Legend', que llevarán a la Orquesta Titular a Nueva York, Miami y Washington.

Así, con la dirección musica de Gustavo Gimeno, el Real actuará en el David Geffen Hall del Lincoln Center de Nueva York el 15 de octubre y debutará en el Adrienne Arsht Center de Miami, el 17 de octubre.

El programa de los conciertos será el mismo en ambas ciudades: 'El amor brujo', de Manuel de Falla (1876-1946) y las 'Siete canciones populares españolas', también de De Falla, en la versión de Luciano Berio (1925-2003). También interpretarán el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo (1901-1999) y, en la segunda parte, 'Scheherezade, Op. 35', de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908).

Sin embargo, sí habrá algunos cambios en el reparto y mientras que en Nueva York actuará la soprano guatemalteca Adriana González, en Miami lo hará la nicaragüense Gabriella Reyes. El guitarrista español Juan Manuel Canizares participará en ambos conciertos interpretando el célebre Concierto de Aranjuez.

Finalmente, la gira estadounidense terminará en Washington con el Cuarteto de Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real, compuesto por Gergana Gergova y Margarita Sikoeva (violines), Olga González (viola) y Dragos Balan (violonchelo).

Será en la Biblioteca del Congreso el 19 de octubre cuando interpretarán el 'Cuarteto de cuerda nº 1', de Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), 'Cuarteto de cuerdas en un movimiento, Op. 89', de Amy Beach (1867-1944) y el 'Cuarteto de cuerdas nº 12, en Fa mayor, Op. 96, Americano', de Antonin Dvorák (1841- 1904).

Este viaje forma parte del plan estratégico de internacionalización del Real. La relación con Estados Unidos se inició en 2022 cuando, bajo la presidencia de la reina Sofía y con la presencia de los alcaldes de Madrid y de Nueva York, se celebró el primer concierto en el Carnegie Hall de la ciudad estadounidense, dentro de las celebraciones del 40 Aniversario del Hermanamiento de las dos ciudades.

Desde entonces, el Teatro Real ha realizado diversas acciones y proyectos artísticos e institucionales en el país, como conciertos con la Orquesta Titular del Teatro Real en el Stern Auditorium/Perelman Stage del Carnegie Hall en 2022 y en 2025; en el David Geffen Hall del Lincoln Center, en 2023; y en el Zankel Hall del Carnegie Hall, en 2024.

Además de recitales de música de cámara en las salas del University Club y de la Americas Society, conciertos de Crescendo y más de 200 actuaciones enmarcadas en las giras internacionales de Authentic Flamenco.

Asimismo, en 2024 se inauguró en Estados Unidos la primera comunidad de Amigos del Teatro Real fuera de España, los American Fellows, con la que se pretende promover la participación de la sociedad civil de ese país en la actividad artística e institucional del Teatro Real.

De hecho, hace unos meses David Rockefeller Jr. ha sido nombrado Patrono de Honor, aunque llevaba vinculado al Consejo Internacional del Real desde 2015.

LOS JÓVENES DEL PROGRAMA CRESCENDO ANTICIPARÁN LA GIRA EN ESTADOS UNIDOS

Asimismo, el Teatro Real llevará dos grupos de jóvenes de Crescendo, su proyecto de profesionalización de jóvenes talentos, que participarán en conciertos, 'masterclass' y talleres en los meses de septiembre y octubre en Nueva York y Miami.

Precisamente, anticipando la gira del Teatro Real, el 27 de septiembre a las 17.00 horas, los músicos de Crescendo actuarán en el concierto 'Rising Stars: Opera's Next Generation', en la Iglesia All Souls de Nueva York, junto a otros jóvenes artistas del Metropolitan Opera's Lindemann Young Artist Development y de Musica Viva.

La soprano Lucía Iglesias, la mezzosoprano Yasmin Forastiero, el tenor Pablo Puértolas, el barítono Enrique Torres y el pianista Carlos Alfonso Ferri actuarán en Nueva York y también en un concierto en la Freedom Tower de Miami el 30 se septiembre, a las 18.30 horas.

En octubre, ya el ámbito de la visita del Teatro Real a Estados Unidos, otro grupo de Crescendo, con Patricia Rijnhout y María Martín Campos (sopranos), Ester Ferraro (mezzosoprano), Román Bordón(barítono) y Carolina Hernández (piano), actuará en el University Club de Nueva York el 14 de octubre.