Abalde se pierde el Eurobasket por lesión

El jugador abandona la concentración de España tras el problema sufrido el sábado contra Francia

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero internacional español Alberto Abalde abandonó este domingo la concentración de la selección después de la lesión sufrida el día anterior en el partido contra Francia en París, por lo que se perderá el Eurobasket que empieza en diez días.

"Alberto Abalde sufre una rotura miofascial en el aductor corto de grado II, que le impide continuar trabajando con la selección", anunció la Federación Española de Baloncesto (FEB), después de las pruebas al jugador del Real Madrid, quien de nuevo sufre el contratiempo de las lesiones en una cita internacional, como le había ocurrido por última vez en París 2024.

Abalde tuvo que dejar el partido del sábado en el Accor Arena tras apenas unos minutos de encuentro, lesionado en las primeras jugadas sin volver ya a la pista. Tras los exámenes realizados por la lesión sufrida, Abalde se ve obligado a abandonar la concentración y "no podrá estar con la selección en el EuroBasket".

"El tiempo de baja estimado es de entre 2 y 3 semanas, por lo que el jugador deja la concentración y comenzará su tratamiento de recuperación. La FEB quiere agradecer a Alberto Abalde su compromiso y el trabajo realizado estas semanas de concentración, y le desea una pronta vuelta a la actividad", añade la nota.

El equipo de Sergio Scariolo no deja de sufrir contratiempos en su gira hacia el torneo continental, donde defienden títulos desde el debut del día 28 en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol contra Georgia. Santi Aldama y Alberto Díaz arrastran problemas físicos, Darío Brizuela sufrió sobrecarga en el primer duelo contra Francia y Mario Saint-Supery también tuvo problemas este sábado en París.