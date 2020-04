La ABP solicita "garantizar la salud" de los jugadores si se retoma la Liga Endesa

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) ha denunciado "la falta de empatía" de la ACB al anunciar su decisión para resolver la Liga Endesa sin contar con el "punto de vista" de los jugadores, y ha pedido que cuando se reanude la competición se haga "garantizando la salud" de los deportistas.

"Los jugadores quieren desarrollar su profesión. Desean jugar al baloncesto, pero no en cualquier situación. Se debe tener absolutamente claro que las condiciones están acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias", recoge el comunicado.

Los clubes de la ACB acordaron este lunes dar por finalizada la temporada regular, que el campeón de la Liga Endesa se decida con una fase final de 12 equipos en sede única y que no se produzcan descensos a la LEB Oro, estableciendo el 31 de mayo como fecha límite para reanudar la competición o cancelarla definitivamente si no se dan "todas las garantías sanitarias", en cuyo caso el título quedaría desierto.

Para reanudar la liga, que lleva detenida desde el pasado 8 de marzo, la ABP solicita "desarrollar un protocolo detallado y avalado" por las autoridades sanitarias para la vuelta a los entrenamientos. "La salud está en juego", indica. "La vuelta a la competición está por decidir, por lo que seremos prudentes en analizarla. Hasta entonces, se debe trabajar en garantizar la salud de los jugadores si se llega a producir", añade.

Por otra parte, denunció "la falta de empatía por parte de los gestores" del baloncesto "a la hora de tener en cuenta" el "punto de vista" de los jugadores "en la toma de decisiones". "No nos cansaremos de reclamar ese sitio para los principales protagonistas", subraya.

"No es cometido de la ABP entrar a valorar el sistema de competición propuesto, pero desde luego, sí lo es el exponer todos los escenarios legales posibles a los deportistas y trabajar para garantizar sus derechos laborales independientemente de si la competición se reanuda o no: contrataciones, situación de los ERTEs, vacaciones, etc.", apunta.

Por último, la ABP, que explicó que mantiene una "comunicación constante" con los jugadores, trasladó su pésame a las familias de las víctimas de la COVID-19. "La ABP quiere trasladar en nombre de todos los jugadores de baloncesto nuestro pésame a los familiares y amigos de los fallecidos durante estas semanas por la COVID-19. Además, queremos enviar todo el ánimo a los enfermos con el deseo de que se recuperen cuanto antes", concluye.