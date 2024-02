Abrines: "Los árbitros nos cortan la remontada"

Laprovittola: "Mereces que te respeten un poco"



MÁLAGA, 18 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El capitán del Barça, Álex Abrines, reconoció que pudieron ser mejores en la final de Copa del Rey perdida contra el Real Madrid en el Martín Carpena, como también dijo que fue mejorable la actuación de los árbitros, a quienes señaló después del encuentro como un Nicolás Laprovittola criticando el criterio en las faltas.

"Si luchas y luchas mereces también que te respeten un poco. No hubo un criterio a nuestra lucha, a nuestro querer estar en el partido. Empezamos el último cuarto imprecisos pero muy rápidamente con decisiones de los árbitros muy finas. Se pueden equivocar pero hoy no ve voy conforme", dijo el argentino en zona mixta.

'Lapro' siguió la línea que empezó su técnico Roger Grimau en rueda de prensa, quien apuntó que pasaron "cosas raras" y los árbitros no tuvieron el mismo criterio a la hora de señalar faltas a uno y otro equipo. Del mismo modo, Abrines afirmó que el trío arbitral de la final pudo tener una actuación más acertada.

"No creo que hayamos perdido por los árbitros. Hay un foco en el rebote ofensivo del Real Madrid que es culpa nuestra, pero también es verdad que en un par de acciones que nosotros estábamos remontando nos cortan la remontada, y el criterio muchas veces no es el mismo. No hemos perdido por los árbitros pero, como nosotros, podían haber sido mejores", zanjó.