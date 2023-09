La acb suma a IONOS como patrocinador oficial

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acb anunció este jueves que IONOS, empresa del sector de la digitalización para pymes, es nuevo patrocinador oficial de todas sus competiciones durante las tres próximas temporadas, hasta el término de la campaña 2025-26.

"Con esta asociación estratégica, la marca se adentra en el patrocinio deportivo en España de la mano de la acb y la Liga Endesa, considerada como la liga nacional más potente de Europa. Por su parte, la acb se alía con el socio europeo líder en digitalización para pymes", anunció la acb en un comunicado.

IONOS está presente en 18 países de Europa y Norteamérica, y con este acuerdo tendrá presencia en las canchas y en las retransmisiones en todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Minicopa Endesa --más de 1.000 partidos en las tres temporadas firmadas--.

Según explicó la acb, la compañía atiende a unos seis millones de clientes en todo el mundo y ofrece desde dominios y alojamiento web hasta creadores de sitios web con inteligencia artificial y soluciones 'DIY' ('Do It Yourself' -hazlo tu mismo-), pasando por herramientas para el comercio electrónico y marketing online.

Esta alianza permitirá a la acb reforzar su programa de patrocinio, que cuenta en la Liga Endesa con Endesa como patrocinador principal, Movistar como socio patrocinador y Toyota e IONOS como patrocinadores oficiales, y como proveedores oficiales Renfe, Quirónsalud, Transaher, Onebox, Divina Seguros, Spalding y Halcón Viajes.

"Tras nuestra participación inicial en la Fórmula 1, nuestra asociación con la acb es la continuación lógica de nuestro patrocinio deportivo, lo que subraya nuestro enfoque constante hacia nuestros grupos objetivo", afirmó el director comercial de IONOS, Jens Reich. "Como liga de baloncesto líder en Europa, la acb es el socio perfecto para nosotros", añadió.

Por su parte, el director de marca de la acb, Ricardo de Diego, aseguró que este acuerdo supone una "enorme satisfacción" al asociarse con una empresa de "referencia tecnológica". "También resulta una gran ilusión y un gran desafío ser la puerta de entrada para su patrocinio deportivo en España", apuntó.