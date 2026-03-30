Aday Mara jugará la Final Four de la NCAA con los Michigan Wolverines

Álvaro Folgueiras quedó eliminado en la 'March Madness' con los Iowa Hawkeyes

Aday Mara, en un partido con los Michigan Wolverines.
Aday Mara, en un partido con los Michigan Wolverines. - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 10:58
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   MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El español Aday Mara disputará con los Michigan Wolverines la Final Four del campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA), tras su victoria de este domingo por 95-62 ante los Tennessee Volunteers, mientras que su compatriota Álvaro Folgueiras fue eliminado con los Iowa Hawkeyes al perder por 71-59 contra los Fighting Illini.

   En la Locura de Marzo ('March Madness'), Mara anotó 11 puntos, atrapó cuatro rebotes, robó un balón y puso dos tapones durante sus 17 minutos sobre la cancha. Gracias a ello, el pívot zaragozano seguirá optando al título y el próximo sábado se medirá en su primera cita de la Final Four con los Arizona Wildcats, verdugos de los Purdue Boilermakers por 79-64.

   Mientras, Folgueiras se quedó a las puertas del torneo cuadrangular por salir campeón, que se celebrará en Indianápolis del 4 al 6 de abril. Durante ese partido ante Illinois, el ala-pívot malagueño jugó ocho minutos, en los que no hizo ningún punto, robó un balón y puso un tapón.

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