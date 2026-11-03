Aday Mara roza el 'doble-doble' con los Thunder y Hugo González cae con los Celtics

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Aday Mara continúa con su positivo inicio de temporada en la NBA con los Oklahoma City Thunder y rozó el 'doble-doble' este lunes en la victoria a domicilio por 112-117 ante los Cleveland Cavaliers, mientras que, por el contrario, el alero Hugo González cayó con los Boston Celtics en su visita a los Houston Rockets por un claro 109-93.

Los Thunder volvieron a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas y lo hicieron con buen aporte del joven Aday Mara, que aprovechó bien sus minutos en la pista, 20 en total, para demostrar sus cualidades en los dos lados de la cancha.

Así, el jugador aragonés de 20 años estuvo a punto de acabar con dobles figuras gracias a sus 10 puntos, con un óptimo 5/7 en el lanzamiento, y sus nueve rebotes, seis defensivos y tres ofensivos, además de un tapón, siendo el mejor de los componentes del banquillo de los Thunder.

Los campeones de 2025 estuvieron liderados por el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que se fue hasta los 43 puntos y ocho asistencias de un duelo que no se decidió hasta un disputado cuarto final repleto de alternativas en el electrónico.

Por su parte, el alero español Hugo González no tuvo tanta fortuna y vio como su equipo, los Boston Celtics, no podían conseguir su sexta victoria consecutiva al perder por 109-93 ante los Houston Rockets, actualmente el mejor equipo de la Conferencia Oeste con un balance de 7-1.

El jugador madrileño repitió titularidad con los Celtics y sumó 16 minutos en la pista, en los que anotó seis puntos, con 3/6 en tiro, capturó tres rebotes defensivos y robó un balón para un equipo que no pudo contra un rival que nunca fue por detrás en el marcador y liderado por el turco Alpere Sengun, autor de 26 puntos, 10 asistencias y siete rebotes.