Alba Torrens: "Este equipo desprende una energía especial en la pista y fuera"

Alba Torrens - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Alba Torrens ha asegurado que el equipo elegido por Miguel Méndez para preparar el Mundial "desprende una energía especial en la pista y fuera", y considera que "ha ido creciendo en todos los aspectos" a lo largo de estas semanas, además de afirmar que todas las jugadoras quieren "sumar desde los diferentes roles".

"Es un equipo que desprende una energía especial en la pista y fuera también. Tiene mucho mérito el haber conseguido formar un equipo en mayúsculas y esto es culpa de todos y todas, de poner ese granito de arena al servicio del equipo. Es un equipo del que estar orgullosos de lo que está haciendo y lo que está creando", declaró a los medios tras el entrenamiento en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Además, la capitana española hace "una valoración positiva" de la preparación hasta el momento. "El equipo ha ido creciendo en todos los aspectos, tanto en el día a día, en los entrenamientos, como en los primeros partidos de preparación. Y para nosotras estos dos partidos siguen siendo dos oportunidades más para seguir mejorando, para ver las cosas que hemos hecho están funcionando, las cosas que se pueden mejorar. Por supuesto que cuando es un partido el equipo sale a ganar, pero sin perder el foco de que seguimos entrenando y preparándonos para ese primer partido del Mundial", subrayó.

"Yo creo que, tácticamente, podríamos hablar de muchísimos detalles, pero estamos un poco en ese punto, en afinar detalles que todos sabemos que son importantes. Cuando tienes unos esquemas interiorizados, ya se trata más de ir al detalle y de dar una vuelta más a todo lo que tenemos. El equipo está muy concienciado de esto, de que al final la mejor preparación es en el día a día y todas intentamos poner lo mejor de nosotras al servicio del equipo. Y como decía, estamos con esa mentalidad y estos dos partidos creo que también van a ayudar mucho al equipo a crecer", continuó.

En otro orden de cosas, la escolta habló de la preparación, todavía sin las cinco jugadoras de la WNBA y sin conocer a las 12 elegidas. "El equipo es muy consciente de esta situación. Es la situación que se ha dado este año. Todos hemos intentado ajustarnos e ir aprendiendo esta situación en el momento. Como decía, es la primera vez que nos pasa y estoy segura de que todas las jugadoras, las que estamos y las que vienen, tenemos el mismo objetivo, que es sumar al equipo. Vamos a hacer lo que haga falta para ser el mejor equipo que podamos", expresó.

También ve como algo positivo que se sitúe a España como una de las candidatas al podio en el Mundial. "Si nos dicen eso es una buena noticia, porque quiere decir que hemos estado haciendo las cosas bien, que vemos esas posibilidades de competir al máximo nivel. Pero a la vez creo que vamos con la misma cantidad de humildad que de ambición. Sabemos lo que significa un Mundial, están los mejores equipos del mundo y nuestro objetivo es prepararnos lo mejor posible para competir. Resultados no podemos prometer, pero estoy segura de que este equipo va a competir en su máximo y veremos dónde nos pone el campeonato", explicó.

Además, Torrens afirmó que asume su "rol" como la veterana del grupo. "El compromiso de estar aquí y lo que intento es sumar en todos los aspectos, sumar en la pista, sumar fuera de ella. Todas tenemos esto claro, que tenemos un objetivo común y todas queremos sumar desde los diferentes roles o los diferentes momentos. Son muchos los aspectos, esta diversidad que tenemos nos hace más fuertes, todas queremos aportar nuestra mejor versión en todos los sentidos; si cada pieza puede aportar lo mejor, es ahí donde tenemos la máxima fuerza para los objetivos que nos marcamos", expuso.

Por otra parte, valoró el duelo ante Mali, el primero de los dos últimos amistosos en Zaragoza antes de jugar la cita mundialista. "Mali es uno de los rivales del grupo, también tiene jugadoras que conocemos en liga española y sabemos de su potencial y este partido también nos va a servir para tocarlas de más cerca y prepararnos también mejor para ese partido oficial en el Mundial", manifestó.

Por último, afirmó que cuando juegas en Zaragoza "respiras baloncesto". "Cuando vienes a jugar en el Príncipe Felipe la afición siempre está, siempre responde, y para nosotras es un lujo poder venir aquí. Agradecemos el apoyo y el cariño que hemos sentido estos días en diferentes momentos y agradeceremos todo el apoyo que podamos tener el sábado y el domingo. Nosotras queremos disfrutar en la pista para que también toda la afición disfrute con nosotras y conseguir estas dos victorias", concluyó.