Aldama vuelve al banquillo en la derrota de los Grizzlies ante los Nuggets

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido este lunes ante los Denver Nuggets por 115-125, en un encuentro en el que el ala-pívot canario ha vuelto a salir desde el banquillo tras ser titular en los dos últimos choques, aunque ha disputado un total de 33 minutos en los que ha anotado 12 puntos.

Después de aprovechar sus dos titularidades con partidos de 20 y 29 puntos, Aldama ha vuelto a salir desde el banquillo tras el regreso del ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr. A pesar de esta suplencia, el jugador español ha disputado 33 minutos, en los que ha sumado 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

A diferencia de los últimos partidos, el jugador canario no ha estado acertado en los tiros (5/16 en tiros de campo y 0/5 en triples). Sin embargo, Aldama ha aportado en otras facetas del juego como en defensa, controlando bien a Nikola Jokic, quien ha vuelto a sumar un nuevo triple-doble pero que se ha quedado en 17 puntos.

La clave del encuentro ha estado en el acierto en triples de los Nuggets (51,2 por ciento) que ha permitido a los de Colorado controlar el partido desde el final del primer cuarto. Los Grizzlies han conseguido aguantar durante gran parte del choque, pero los 29 puntos de Jamal Murray y los 27 de Peyton Watson han sido demasiado para los Tuomas Iisalo.

Con esta derrota, los Grizzlies ponen fin a una racha de dos triunfos consecutivos, aunque permanecen en el décimo puesto, último que da acceso al 'Play-In'. Mientras que los Nuggets se mantienen en la segunda posición en la Conferencia Oeste tan solo por detrás de los Oklahoma City Thunder.