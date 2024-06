Álex Abrines y Joel Parra, descartes de España para el Preolímpico de Valencia

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escolta Álex Abrines y el alero Joel Parra son los descartes del seleccionador español masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, para el Preolímpico de Valencia, donde el combinado nacional buscará un billete para los Juegos de París 2024.

Después de completar las primeras semanas de entrenamientos y afrontar dos partidos amistosos de preparación, el técnico italiano anunció este domingo la lista definitiva de 12 jugadores, en la que no están ni el balear ni el catalán, ambos jugadores del Barça.

La convocatoria final la forman Rudy Fernández, Sergio Llull, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Alberto Díaz, Usman Garuba, Jaime Pradilla, Juan Núñez, Lorenzo Brown y Santi Aldama.

Scariolo explicó las razones de su lista. "Vamos con el grupo de jugadores que en estas semanas nos ha transmitido las mejores sensaciones de poder aportar algo diferente e importante al equipo. La evolución de Álex Abrines es positiva pero no con la velocidad milagrosa que nos hubiera permitido recuperarle de cara al Preolímpico, porque es un jugador de fundamental importancia en nuestro presente", subrayó.

"Joel Parra no va a estar entre los 12, no por demérito suyo, sino porque hemos considerado que otros jugadores podían ser más funcionales en este momento. Joel es parte del equipo desde hace muchos años, incluso antes de ser protagonista en la ACB, y sigue siendo una parte de nuestra familia. Y por supuesto volverá a estar con nosotros, sobre todo si sus prestaciones en el club nos mandan buenas vibraciones. Y si no fuera así, si es capaz de independizar su presencia en los entrenamientos de la selección respecto de lo que igual no ha ido como hubiera deseado en la temporada con su club", continuó.

España debutará en el Preolímpico este martes contra Angola (20.30 horas). Al día siguiente y a la misma hora, cerrará la fase de grupos contra el Líbano. En caso de lograr la clasificación, la semifinal será el sábado 6 y la final, el domingo 7.