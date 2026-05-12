Alex Len se lesiona y merma más el juego interior del Real Madrid

Alex Len durante un partido con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no podrá contar los próximos partidos con el pívot ucraniano Alex Len, que se tuvo que retirar lesionado el pasado domingo en el partido de la Liga Endesa ante el Río Breogán y que sufre una lesión en el pie izquierdo que hace complicado que pueda estar la semana que viene en la 'Final a Cuatro' de la Euroliga.

"Tras las pruebas realizadas hoy martes a nuestro jugador Alex Len por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo", se limitó a decir el conjunto madridista en un comunicado.

La baja del pívot ucraniano se une a la del también pívot caboverdiano Walter Tavares, que se dañó un ligamento lateral interno de la rodilla izquierda el pasado 29 de abril durante el primer partido del 'playoff' de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

Precisamente, Len había ganado presencia en la pista para paliar esta ausencia en la 'pintura' del conjunto que entrena Sergio Scariolo, que ahora tendrá que buscar soluciones para el puesto de '5' donde se ha quedado únicamente con la baza de Usman Garuba, sobre todo de cara a la 'Final a Cuatro' de la semana que viene en Atenas donde todo hace indicar que no podrá contar ni con el africano ni con el ucraniano.