Àlex Mumbrú y el Eurobasket con Alemania: "Era un zombi esos días"

BARCELONA, 11 Dic. (dpa/EP) -

El seleccionador de baloncesto de Alemania, el español Àlex Mumbrú, relató a la revista alemana 'Stern' las dificultades vividas durante el Eurobasket disputado en agosto, torneo en el que enfermó de pancreatitis.

Desde España, donde todavía se recupera de las secuelas, el exjugador explicó también cómo fue su tratamiento en la ciudad finlandesa de Tampere, donde estuvo cinco días hospitalizado. "Me llenaron de analgésicos. Sabía dónde estaba, pero no sentía nada. En esos días era un zombi", contó.

En su entrevista, Mumbrú reconoció que prohibió a los jugadores de la selección alemana de baloncesto que fueran a visitarlo. "¿De qué habría servido que vinieran a verme al hospital? Habrían visto a un entrenador sufriendo y habrían perdido la concentración en el torneo. Quería evitar eso", expuso.

Mumbrú, de 46 años, manifestó que, una vez fuera del hospital, quiso volver a estar presente en la fase final del torneo europeo, celebrada en Riga. "Me habían aconsejado que me cuidara, claro. Pero no hacer nada me habría puesto aún más enfermo", comentó.

"Me di de alta del hospital por mi cuenta y riesgo. Tuve que firmar un formulario para ello. Los médicos de Tampere me habían desaconsejado volver a entrenar", relató.

Aunque delegó los entrenamientos y la dirección del equipo en su asistente, Alan Ibrahimagic, Múmbrú regresó con la selección para afrontar los partidos decisivos del Eurobasket, que Alemania terminó conquistando, tal y como hiciera en el último Mundial.

Sin embargo, el técnico no pudo participar en las celebraciones posteriores con todo el grupo. En su lugar, voló directamente a España la mañana después de la final y volvió al hospital. Allí, detalló, le recibieron con unas palabras de advertencia.

"El médico que me atendía me dijo: 'He visto la final por televisión, enhorabuena por la victoria en el Eurobasket. Pero has jugado con tu salud, chico. No deberías haber estado en el pabellón. Ahora te esperan unos días difíciles'", declaró a 'Stern'.

Tras una operación en la que le extirparon los cálculos biliares y la vesícula, Mumbrú comentó que ahora se siente mejor. Pese a que todavía pesa unos 15 kilos menos de lo normal, a finales de noviembre y principios de diciembre pudo de hecho volver a entrenar a Alemania en la fase de clasificación para el Mundial.