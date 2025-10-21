Álex Mumbrú: "He perdido mucho peso y creo que necesito unas dos semanas más para recuperarme del todo"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El español Álex Mumbrú, seleccionador masculino de baloncesto de Alemania, cree que necesita "unas dos semanas más" para recuperarse completamente de la pancreatitis que sufrió los días previos al Eurobasket del pasado verano y por la que ha estado un mes hospitalizado en Barcelona, tras haberlo estado también durante el torneo continental que conquistó su equipo, al que elogió por haber jugado y luchado de forma "increíble".

"Me siento mejor después de un mes en el hospital. Perdí mucho peso, pero ya me siento mejor. Ya estoy en casa y creo que necesito unas dos semanas más para recuperarme del todo. Estoy bien, pero aún no estoy perfecto. No tengo tanto tiempo porque se acerca la ventana para nuestros próximos partidos", señaló Mumbrú en una entrevista publicada este martes por la Federación Alemana de Baloncesto.

Ahora, el exjugador, que abandonó el hospital de Barcelona el pasado fin de semana, está "hablando con algunos jugadores" de cara a preparar la próxima ventana de clasificación para el Mundial de 2027 y poder configurar "una lista de jugadores elegibles". "Luego jugaremos contra Israel y en Chipre. Es muy importante que estemos listos para entonces", advirtió.

El catalán no desconectó del baloncesto en su tiempo en el hospital. "Vi todos los partidos en el hospital y también estudié muchas estadísticas, tuve mucho tiempo para eso en el hospital. Me ocupé de todo lo importante para las próximas semanas. También pensé en el futuro lejano, en los jugadores jóvenes que podrían unirse al equipo", detalló.

Ahora, espera estar listo para volver al banquillo de la actual campeona del mundo y de Europa. "Supongo que sí y lo daré todo. Intento estar al cien por cien, pero ahora mismo, estoy progresando día a día. Creo que me sentiré bien en un mes y entonces tendremos una situación perfecta", subrayó Álex Mumbrú.

El entrenador español confiesa que fue "muy duro" no poder celebrar el oro continental "con el equipo". "Pero estoy muy orgulloso de mis jugadores, de todo el cuerpo técnico y de la federación. Estoy muy, muy orgulloso de los jugadores, hablé con ellos después de ganar la medalla de oro y es increíble cómo jugamos, cómo luchamos", admitió.

"Somos un equipo muy especial y, para ser sincero, me considero muy afortunado de poder trabajar con gente tan increíble. No solo con los jugadores, sino también con todos los que trabajan para mí y para la federación. No solo hablé con los doce jugadores que estuvieron en el Eurobasket sino también con otros que demuestran repetidamente su compromiso con nuestro equipo. Pensé mucho en ellos cuando ganamos el oro, este compromiso es lo realmente increíble para mí", sentenció el seleccionador alemán.