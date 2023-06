Álex Mumbrú seguirá entrenando al Valencia Basket la próxima temporada

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico Álex Mumbrú continuará dirigiendo al Valencia Basket la próxima temporada, tal y como confirmó el nuevo director deportivo del equipo, Luis Arbalejo, quien aseguró que "siempre" tuvieron "clara" la continuidad del entrenador catalán.

"El entrenador va a ser Álex Mumbrú, tanto Enric Carbonell -director general del Valencia Basket- como yo siempre lo hemos tenido claro. Álex va a ser el entrenador del año que viene", señaló Arbalejo durante su presentación como nuevo director deportivo del club 'taronja'.

Arbalejo apuntó que "todavía es un poco pronto" para hablar de nombres propios en la plantilla de la temporada que viene. "Hay jugadores que tienen contrato, jugadores que finalizan contrato y otros que el club tiene opción de que continúen o no. Esas decisiones se tomarán antes del final de mes o principios de julio. Va a haber cambios, y en estos días tendremos que valorar cuántos", explicó.

"Vamos a tratar de dar la máxima continuidad posible. Y en función de lo que nos ofrezca el mercado y de las posibilidades que tengamos hacer la plantilla lo más competitiva posible", manifestó contundente Arbalejo, quien calificó de "muy digna" la actuación del Valencia Basket en "la Euroliga más competitiva y dura de la historia, según dicen la mayoría de entrenadores".

Ante esto, cree que tienen "que hacer un equipo más físico", pero la plantilla "no" le "disgusta", aunque "las lesiones no han ayudado". "Si Van Rossom y Hermannsson hubieran estado bien toda la temporada hubiese cambiado todo absolutamente, hubiese sido otro equipo. Queremos un equipo muy físico, con equilibrio entre jugadores jóvenes y expertos", indicó.

"Y con ese jugador en la posición del 'uno' que el año pasado nos costaba y tocar la tecla ahí para que esa posición esté un poco más cubierta. Y vamos a intentar hacer una plantilla un poco más corta que el año pasado. Es una de las cosas que hemos hablado con Álex, para intentar que los roles estén un poco más definidos, que los descartes no nos afecten tanto a la dinámica del equipo", expresó.

Arbalejo recalcó que la clave será encontrar el "equilibrio" entre juventud y veteranía, sin dar oportunidades "de manera demasiado gratuita". "Cuando tengamos jugadores preparados, como pueda ser Josep Puerto, va a jugar y va a ser importante. Y ojalá tuviéramos muchos más Puertos o Claver. Y los que están tocando a la puerta como Millán Jiménez, Guillem Ferrando, Sergio De Larrea o Lucas Marí", reconoció.

"Pero no se les puede regalar, no puede ser demasiado sencillo. La apuesta de L'Alqueria y del Valencia Basket es clara por gente joven y vamos a tratar de que tengan su espacio. Queremos ganar, queremos ser competitivos. Eso es compatible con los jóvenes hasta cierto punto, con coherencia. Me encanta el baloncesto de formación, me gustaría que hubiera más jóvenes, pero no te puedes tirar a una piscina sin agua", añadió.

Finalmente, afirmó que "el reto es muy ilusionante", por lo que no se pensó "ni un momento" recalar en el club 'taronja'. "Me parece uno de los proyectos más ilusionantes de Europa. Y, para alguien que lleva más de 20 años vinculado al baloncesto como yo, es algo increíble. Lo afronto con muchísima ilusión, con muchísima responsabilidad e intentaré dar mi mejor versión", reiteró.