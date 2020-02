Almeida y Ayuso animan al Madrid a agigantar su leyenda tras la Copa

Actualizado 17/02/2020 15:56:19 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores, cuerpo técnico y directiva del Real Madrid visitaron este lunes las sedes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para ofrecer la Copa del Rey de baloncesto, conquistada este domingo en Málaga ante el equipo anfitrión, el Unicaja, y tanto el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, les animaron a agigantar su leyenda.

El conjunto de Pablo Laso, que recuperó el trono copero tres años después tras proclamarse campeón de la 84ª edición de la Copa del Rey al batir por 68-95 este domingo al Unicaja en la final disputada en el Martín Carpena, regresó a la capital con el trofeo de Copa presidiendo el autobús para celebrar su 28 título ante las instituciones madrileñas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibió en el Palacio de Correos a la delegación madridista, liderada por su presidente, Florentino Pérez, que le hizo entrega de una copia del trofeo y una camiseta con el número 1 y el nombre del primer edil. Almeida destacó el "esfuerzo y sacrificio" del equipo blanco y le que agradeció llevar la "alegría" a la capital con otro título.

"Nos vemos de nuevo por aquí, seguro que no será la última vez. Seguís en la senda de los éxitos, y espero que sigáis completándolos. Representáis los valores del deporte, el no dar nunca nada por perdido y lo demostrásteis ayer en Málaga. Nunca se había ganado una Copa con tanta diferencia del puntos. Parece que no vais a parar de conseguir éxitos, los números asombran, me parece que son 142 títulos los que acumula la selección de baloncesto del Real Madrid. Espero que sigáis trayendo Copas", señaló Almeida.

Además, el alcalde hizo una "mención especial" al MVP de la competición, Facundo Campazzo, y felicitó al técnico madridista, Pablo Laso, sin el que la "época gloriosa del Real Madrid no se podría entender". "Ayer Samuel Tavares dijo que Pablo Laso es el puto amo. La verdad es que no podría definirlo mejor, porque lo estás demostrando. Los éxitos de este equipo no se entenderían sin tu magistral dirección técnica", añadió.

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, agradeció al alcalde la "acogida" por parte del Ayuntamiento, que "permite compartir el título con los madrileños y todos los seguidores". "Nosotros no olvidamos que Madrid es nuestra ciudad y llevar su nombre por todo el mundo es una satisfacción, pero también una gran responsabilidad", subrayó.

El dirigente destacó el "respeto y pasión" de los jugadores por el club, equipo que representa "muy bien" los valores del Real Madrid como el "compañerismo, espíritu de sacrificio, solidaridad y superación". "Quiero destacar lo que han ganado y cómo lo han ganado, luchando por cada balón sin tener en cuenta el marcador. Quiero deciros que sois un orgullo", recalcó.

"También quiero dar las gracias a nuestros seguidores que siempre nos acompañan. El Real Madrid de baloncesto contribuye a hacer más grande este club, que ahora mismo está pasando por una de las mejores épocas. Gracias a Felipe Reyes y a todos los jugadores por volver a hacernos felices. Aprovecho la oportunidad para felicitar también a Unicaja por protagonizar una gran final y a Málaga por su gran gestión y organización. Este título nos debe servir como impulso para seguir trabajando", destacó.

El capitán del equipo, Felipe Reyes, que acumula siete Copas del Rey, agradeció al alcalde el recibimiento y se mostró "contento" de poder estar "una vez más" ofreciendo un título ante las instituciones. "Todo esto ha sido gracias a nuestro presidente, a nuestros aficionados y al buen hacer de nuestro cuerpo técnico, al 'carrito del pescao' (fisios, médicos, prensa, etc), y gracias a mis compañeros que son unos 'cracks'", afirmó.

"Ayer un periodista me preguntó que cómo me sentía después de 2 años sin ganar la Copa. Ahí me di cuenta de la grandeza de este equipo. El hecho de que dos años parezca que son muchos años cuando ha habido épocas en la que nos hemos tirado muchísimo tiempo sin ganarla, pero gracias al esfuerzo y al trabajo que llevamos realizando, para la gente dos años es mucho", añadió.

DÍAZ AYUSO: "ESTA PLANTILLA ESTÁ BATIENDO RÉCORDS"

Tras salir del Ayutamiento, el equipo puso rumbo a la Real Casa de Correos, donde fueron recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que entregó una placa honorífica a Florentino Pérez y recibió también una réplica del trofeo y una camiseta por parte de los jugadores.

"Hoy abrimos las puertas al flamante campeón de la Copa del Rey. Formáis parte de un club que cada año agiganta su leyenda, sinónimo de excelencia valores y victoria. Esta plantilla que está batiendo récords, no hay Madrid de fútbol y baloncesto, hay Real Madrid a secas, un escudo con el que la Comunidad siempre estará en deuda", afirmó Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad destacó el "trabajo y dedicación" de Pablo Laso, que ha convertido al equipo en una "máquina de ganar". "Todo el mundo destaca de ti que eres humilde y discreto". Además, envió "un mensaje a todos los niños para que tengan en cuenta que los campeones se forjan a base de esfuerzo". "Ellos lo han conseguido creyendo en si mismos y trabajando muy duro, sus éxitos son resultado de un gran éxito español", afirmó.

Por su parte, Reyes agradeció de nuevo a Florentino Pérez haber llevado al Real Madrid a "lo más alto", tras conseguir 19 títulos en nueve años, destacando "el gran apoyo que da al baloncesto". "Como decía antes en el Ayuntamiento, la grandeza de este cuerpo técnico y de este equipo han hecho que estemos en lo más alto", añadió.

"Estamos ante unos jugadores que son capaces de competir con una gran intensidad en los momentos mas difíciles, un equipo que sabe sobreponerse a todas las adversidades y que cree en la fuerza de este escudo. Querida presidenta éste es un Real Madrid universal que también representa a la comunidad por todo el planeta, y tú lo sabes muy bien porque nos has acompañado en algunos", concluyó Florentino Pérez.

Al término de las recepciones, los jugadores salieron al balcón de la Real Casa de Correos para celebrar el título con los aficionados. "Queremos dar las gracias a todos por apoyarnos y siempre estar en los momentos malos y los buenos. Esta Copa es para vosotros", señaló el serbio Mario Nakic.

"Buenos días Madrid. Muchas gracias por el apoyo, estamos muy contentos de estar aquí otra vez, esperemos que no sea la última y podamos traer más trofeos para celebrarlos con vosotros. Muchas gracias a todos", agradeció el base Sergio Llull.

Además, este lunes por la tarde el Rey Felipe VI recibirá, a partir de las 18:30 horas, en el Palacio de la Zarzuela, también a los jugadores, entrenadores y auxiliares del Real Madrid.