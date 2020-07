Alocén: "Porfi me dio el empujón que necesitaba"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base español Carlos Alocén se ha despedido del Casademont Zaragoza, antes de poner rumbo al Real Madrid, con una emotiva carta abierta en la que ha dado agradecimientos a compañeros, técnicos, afición y trabajadores del club, con mención especial para Porfirio Fisac por darle "el empujón que necesitaba" en su carrera.

Alocén, natural de Zaragoza, llegó a la cantera del club maño con 11 años y las dos últimas temporadas ha jugado en el primer equipo. Fichado el pasado verano por el Real Madrid, la próxima temporada debutará con el club blanco.

"Se me hace imposible agradeceros todo lo que habéis hecho por mí en una carta. Me he sentido querido, apoyado y protegido en los peores momentos. Y todo eso es gracias a vosotros. Es complicado expresar el sentimiento de un chaval jugando delante de 10.000 personas que te aplauden, que se levantan y se dejan todo en la grada para que tú también lo hagas en la pista. Es sencillamente imposible agradeceros todo lo que nos habéis dado como equipo y a mí personalmente", agradeció el base en su carta de despedida.

Alocén quiso destacar la labor de su entrenador. "Quiero mencionar especialmente a Porfi por darme ese empujón que necesitaba, por exigirme cada día y por no dejar que me conformara. Siempre diré que mi carrera como jugador profesional empezó con el mejor entrenador posible", agradeció al técnico, que acaba de fichar por el Herbalife Gran Canaria.

"Por eso nunca me despediré del todo de vosotros, al igual que nunca lo haré de mi ciudad, de Zaragoza. Porque nunca podré despedirme de mis raíces, de donde yo soy y donde he crecido y madurado a lo largo de mi vida. Zaragoza me lo ha dado todo y vosotros también. Siempre estaré eternamente agradecido por la suerte que he tenido de ser de donde soy y de empezar mi carrera donde la he empezado. Por eso nunca me cansaré de decir: 'GRACIAS, ZARAGOZA'", finalizó.