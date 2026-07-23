Alonso Faure ficha por el Monbus Obradoiro. - OBRADOIRO CAB

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Alonso Faure, pívot de 24 años y 2,08 metros de altura, se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Monbus Obradoiro para reforzar su rotación interior, tras haber completado en el Alimerka Oviedo su primera temporada íntegra como profesional.

Nacido el 20 de febrero de 2002 en Busot (Alicante), Faure se formó en las categorías inferiores del Valencia Basket y siguió su desarrollo en Estados Unidos, donde disputó cuatro temporadas con Loyola Maryland y una última campaña universitaria en Pepperdine University.

"Durante el curso 2025-26, dio un paso adelante en su rendimiento con el Alimerka Oviedo, participando en 31 encuentros de fase regular, 15 de ellos como titular. En esos partidos promedió 7,7 puntos, 5,5 rebotes y 9,7 créditos de valoración en 17 minutos por encuentro, contribuyendo al gran año del conjunto asturiano, que alcanzó la Final a Cuatro por el ascenso", resumió el Obradoiro en su nota de prensa.

Con su incorporación, según zanjó el mismo comunicado oficial, el club de Santiago de Compostela se alegró de haber fichado a "un jugador joven, con presencia física y capacidad para aportar en la pintura".