Antonio Martín: "La manera de interpretar la Copa del Rey es distinta, es un momento mágico"

Publicado 05/11/2018 13:23:21 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ACB, Antonio Martín, confesó que "la manera de interpretar la Copa del Rey es distinta, es un momento mágico", y además aclaró que el acuerdo con la Comunidad de Madrid para su organización "es una alegría", pero que sólo comprende esta edición y la Supercopa Endesa de 2019.

"Yo no tengo memoria, me acuerdo de un triple de Solozábal que nos hizo perder una Copa del Rey. Yo he ganado alguna Copa del Rey que otra... Como jugador es una sensación distinta al resto de las competiciones. Lo de juntar los equipos en el mismo hotel, como hacíamos antes, que convivíamos en el comedor... La verdad es que la manera de interpretar esta competición es distinta, es un momento mágico", señaló el ex jugador del Real Madrid en el acto de presentación de los abonos para la Copa del Rey que se celebrará entre el 14 y 17 de febrero de 2019.

La competición vuelve a Madrid ocho años después gracias al acuerdo entre la ACB y la Comunidad de Madrid, aunque no se ha tratado la posibilidad de que sea Madrid la sede en próximas temporadas. "Tener un acuerdo con la Comunidad de Madrid siempre es una alegría". Este acuerdo comprende la Copa de este año y la Supercopa, está bastante claro", aclaró.

"Va estar difícil la clasificación, se garantiza un espectáculo deportivo de primer orden a nivel europeo. Las aficiones encontraron en la Copa una manera de relacionarse. Estamos para proponer actividades que vayan más allá del baloncesto y que alguien que se desplace hasta aquí, sepa como se entiende aquí el entretenimiento", afirmó respecto a todas la actividades que se desarrollarán para que "las ocho aficiones se sientan en casa", no solo "las que son de aquí", sino también "las que vengan de fuera".