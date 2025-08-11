Antonio Martín, único candidato a la presidencia de la acb

Archivo - Antonio Martín, presidente de la acb - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Antonio Martín será ratificado como presidente de la acb el próximo martes 19 de agosto, durante Asamblea General Extraordinaria, al ser su candidatura a la presidencia la única presentada frente a la Comisión Electoral, por lo que iniciará su tercer mandato al frente del organismo.

"La Comisión Electoral de la acb, reunida este lunes 11 de agosto de 2025 para el examen de las solicitudes recibidas para la presidencia de la acb, comunica que la única candidatura presentada ha sido la de D. Antonio Martín Espina, y que esta cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral", señaló la acb en un comunciado.

El próximo martes 19 de agosto se celebrará la Asamblea General Extraordinaria en la que se producirá la votación para la elección del presidente del organismo, con Martín, de 59 años, como único candidato.

El expívot del Real Madrid iniciará su el tercer mandato al frente de la patronal de clubes de baloncesto, después de imponerse en las elecciones de 2018 y 2021, en las que tampoco se presentó ningún otro candidato.