Arturs Kurucs, nuevo jugador de La Laguna Tenerife para la próxima temporada

Archivo - Arturs Kurucs, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios para la próxima temporada del jugador letón Arturs Kurucs, 26 años y 1,93 metros de altura, que "puede jugar tanto de base como de escolta y llega procedente del Río Breogán", acorde al comunicado de prensa.

Nacido el 19 de enero de 2000 en Cesis (Letonia), Kurucs "tiene experiencia en la Liga Endesa, donde acumula un total de 168 partidos, coincidiendo con su paso por el conjunto gallego, el UCAM Murcia y el Baskonia; así como en la Euroliga (70 encuentros) y en la Basketball Champions League (30 choques)", según indicó el Tenerife en su nota.

"Arturs comenzó a jugar en el VEF Riga antes de incorporarse a la cantera del Baskonia, club que le firmó por ocho temporadas en el verano de 2015. Fue allí donde se hizo profesional, con alguna cesión de por medio a su equipo de procedencia: salió campeón de la liga báltica en el curso 2019-20, siendo incluido en el Mejor Quinteto de la temporada", resumió la entidad aurinegra en su texto de prensa.

"A partir del ejercicio 2020-21, formó parte ya de manera continuada de la primera plantilla baskonista hasta el cierre de la 2022-23. De ahí en adelante militó en el Promitheas Patras griego y en el UCAM Murcia en la campaña 2023-24 para luego fichar hace dos temporadas por el mencionado Rio Breogán, donde el curso pasado promedió 6,9 puntos y 2 rebotes por encuentro", prosiguió el Tenerife en su comunicado.

Además, Kurucs ha sido internacional con Letonia en todas las categorías, desde el nivel sub-16 hasta la selección absoluta y habiendo sido subcampeón de Europa sub-18. Ya en edad sénior tomó parte en la Copa Mundial de la FIBA 2023, donde el combinado letón concluyó en quinta posición, y luego igualmente en el Eurobasket del año 2025.