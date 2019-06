La Asamblea de la FEB aprueba por unanimidad las cuentas de 2018 y el presupuesto de 2019

Publicado 08/06/2019 14:11:43 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha aprobado este sábado por unanimidad las bases de competición, las cuentas anuales del 2018, con un beneficio de 1,3 millones de euros, y el presupuesto del 2019, que será de 18,8 millones de euros.

La Copa del Mundo Femenina de Tenerife ha sido una de las principales causas para el beneficio de 1,3 millones del pasado ejercicio, que permiten que se consolide la recuperación económica de la Federación. Según el director financiero, Alfredo Vera, se ha mejorado el plan de viabilidad, "mejorando la deuda en casi 3 millones de euros y en 1,5 millones el fondo de maniobra, con un beneficio en este 2018 de 1,3 millones de euros", que destacó que el porcentaje de ingresos propios es del 86,5%.

Además, para 2019 se ha aprobado por unanimidad un presupuesto de 18,8 millones, aunque todavía está pendiente la resolución del CSD de las ayudas a las Federaciones, con un beneficio previsto de algo más de 90.000.

También se aprobaron los calendarios deportivos, además de las bases de competición, con pequeñas modificaciones. Por último, Fernando Sequeira, Gilberto Pérez y Félix de Luis renuevan sus cargos como presidentes de los diferentes Comités de Competición, mientras que fue presentado el nuevo director general de la FEB, Óscar Graefenhain, que quiso agradecer al presidente la "confianza" que le ha ofrecido. "Me podré equivocar, pero espero que no sea por no haberos escuchado a todos vosotros, a los protagonistas del baloncesto", afirmó.

Entre los asistentes a la Asamblea estuvieron el presidente de la Liga Endesa, Antonio Martín, y el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Mariano Soriano. Mientras, el presidente del Comité Olímpico Español (CSD), Alejandro Blanco, participó a través de un vídeo en el que felicitó a su homólogo en la FEB, Jorge Garbajosa por su "gran trabajo" y por su entrada en el Buró Central de FIBA Europa. "Es un triple más que consolida tu trayectoria como directivo y como jugador", indicó.

Garbajosa comenzó su intervención acordándose de tres personas que han fallecido en los últimos tiempos: el secretario general de FIBA, Patrick Baumann; el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Juan Martín Caño, y la jugadora Carlota Egusquiza.

El presidente se congratuló de haber cumplido "objetivos" y haber renovado "ilusiones". "El superávit presupuestario, el fortalecimiento de las competiciones, la nueva imagen corporativa, la continuidad del éxito de nuestras selecciones, la mejora de las relaciones y el crecimiento de la presencia institucional, tanto en el ámbito nacional como internacional, la organización de grandes eventos internacionales y la puesta en marcha de nuevas iniciativas es ahora el esperanzador escenario en el que nos movemos", subrayó.

También hizo balance deportivo, "con la participación en 10 campeonatos internacionales", además de hablar de la nueva Herbalife 3x3 Series, que será "determinante en la clasificación para los Juegos en los que solo competirán en esta primera ocasión ocho equipos".

Hablando de la LEB Oro, Garbajosa recalcó que "hay un hecho trascendental: la consolidación de los dos ascensos a la Liga ACB". "Es un importante factor dinamizador y, a partir de ahí, seguimos trabajando para conseguir mejorar la competición, sumar aficionados e incrementar su repercusión y difusión", indicó, antes de valorar la LEB Plata y la Liga DIA. "El cambio en el sistema de competición de una categoría idónea para ciudades que están recuperando el baloncesto", dijo sobre la primera, mientras que de la segunda explicó que es "el fiel reflejo del impulso que está teniendo" el baloncesto femenino.

Sobre la Copa del Mundo Femenina, recordó que fueron "ambiciosos", pero también "realistas y muy eficaces en la gestión". "Por eso ahora podemos decir que ha sido la mejor de la historia de los mundiales femeninos y que, además, ha dado beneficios, con un retorno de 30 millones de euros e incrementando su prestigio como país organizador de eventos deportivos", informó El presidente de la FEB también quiso hablar de las relaciones con FIBA y FIBA Europa y de la candidatura conjunta con Francia para el Eurobasket Femenino 2021 "de la que ya se está trabajando en las posibles sedes".

También abordó los temas económicos, "enderezando la salud financiera de la FEB en un tiempo récord y con un beneficio de 1,3 millones de euros", los aspectos de comunicación, con "una apuesta por la digitalización que supone ofrecer contenidos audiovisuales de calidad", y los de marketing, "manteniendo la confianza de 14 patrocinadores e incorporando cuatro nuevas marcas: Ecovidrio, Renfe, Loterías y Apuestas del Estado y Herbalife".

Por su parte, el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano, destacó su "relación personal" con el baloncesto y resaltó "el bronce de la Copa del Mundo, la clasificación de la masculina para China, los éxitos de las categorías de formación, y el trabajo que se realiza con entrenadores, árbitros y formación durante todo el año". "El trabajo no tiene que centrarse en cifras cuantitativas, sino en mejorar cualitativamente este deporte, hacer un baloncesto más potente consiguiendo que los jugadores y jugadoras lo practiquen en las mejores condiciones posibles", aseveró.

Por último, Antonio Martín, presidente de la Liga Endesa, hizo repaso a la competición "con la repercusión espectacular de la Supercopa en Santiago de Compostela y una Copa del Rey histórica en Madrid, con toda la ciudad respirando baloncesto". "Tenemos muchos puntos de encuentro para trabajar juntos en el crecimiento del baloncesto", concluyó.