El Barça apaga del todo la fe del Granada y el Breogán sigue apretando por 'playoffs'

Archivo - Kevin Punter, en un partido con el Barça. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha vencido este miércoles por 98-101 en su visita al colista Coviran Granada, mientras que el Río Breogán ha alargado su persecución a los 'playoffs' por el título tras ganar por 114-87 al Hiopos Lleida, en partidos correspondientes a la jornada 31 de la Liga Endesa.

En el Pazo dos Deportes, el entrenador local Luis Casimiro festejó con esta victoria su reciente renovación con la entidad de Lugo. Ya desde el primer periodo, que acabó con un parcial acumulado de 35-26, se vio que tanto Breogán como Lleida iban a por todas con el lanzamiento exterior.

Pero fue en el segundo cuarto, impulsado por Francis Alonso, cuando se marcharon realmente los lucenses en el marcador. El abultado 63-38 que reflejaba al descanso ya fue una losa pesadísima para el cuadro ilerdense, que se agarró sobre todo a la anotación de Oriol Paulí y de Mikel Sanz.

Con su récord histórico de asistencias incluido, el Breogán administró sin sustos su ventaja a lo largo del cuarto periodo y abrochó una victoria que lo situó con balance de 14-17, aún cerca del Unicaja de Málaga como inquilino de la octava posición, última que da acceso a los 'playoffs'.

Por otra parte, en el Palacio de los Deportes de Granada, los locales aguantaron el tipo contra el Barça en el inicio y no se descolgaron en el segundo cuarto pese a sufrir arreones de Kevin Punter en tiro lejano y Willy Hernangómez en poste bajo. Tras el descanso (35-42) el duelo desde el perímetro de ambos equipos fue productivo y brindó un empate (68-68).

No obstante, el trabajo coral gracias a Juan Núñez, Myles Cale y Darío Brizuela dio al Barça nuevas ventajas que ya sí supo gestionar hasta el bocinazo definitivo del reloj. Su triunfo situó a los culés con un balance de 22-9, en lucha por el segundo puesto de la tabla; en cambio, la derrota significó el descenso ya matemático del Granada, luciendo balance de 6-25.